La Sele que golea con rap: Estos ticos buscan el trofeo de la Red Bull Batalla Centroamérica

Tres grandes artistas. Tres talentosos raperos. Tres experimentados freestylers ticos son la selección que presentará Costa Rica en la gran final de la competencia Red Bull Batalla Centroamérica, que por primera vez se realizará en nuestro país.

SNK, Eros EQ y RVS fueron los elegidos para llevar la bandera tricolor a lo más alto de las competencias de rap internacionales.

Además de los jóvenes artistas, el mexicano Bana, quien desde hace ocho años vive en suelo tico, también representará a nuestro país como uno de los anfitriones del evento. Bana y la española Marina Vinyals serán los encargados de conducir las batallas.

En la Red Bull Batalla Centroamérica participarán 16 raperos para coronarse ganador e ir a la final internacional en Colombia. (Instagram)

La gran final de la Red Bull Batalla Centroamérica se realizará este sábado 4 de noviembre en el CIC ANDE, en Belén, a partir de las 6 p. m.

Los ticos se enfrentarán en las batallas de improvisación con Índico (Panamá), UFO (Panamá), Shield Master (República Dominicana), Aldahir (Panamá), Androide (Honduras), Big G (Panamá), Elirick (Guatemala), Ghetto (Guatemala), Oze (Panamá), Raper RSD (República Dominicana), Ritmodelia (Guatemala), Verso One (El Salvador) y Zaki (El Salvador).

Las mezclas las hará el DJ chileno Enfa Beats. Los jueces serán Lobo Estepario (México), Elevn (Colombia) y Yartzi (Puerto Rico).

El ganador de esta competencia será el representante de la región en la Red Bull Batalla Internacional, que se efectuará el 2 de diciembre en Colombia.

Tres ticos en la final de la Red Bull Batalla Centroamérica

Para ir calentando los ánimos, antes del grito de ¡Ruido!, les presentamos a los ticos que buscarán el campeonato:

Eros EQ

Eros EQ (Eros Quirós) es originario de Cartago, tiene varios años de estar presente en la escena del rap y las batallas criollas. Apenas tiene 19 años y ya ha participado en varias Red Bull Costa Rica. En el 2022, fue uno de los ticos elegidos para ir a la batalla centroamericana en República Dominicana.

Con apenas 19 años, el rapero tico Eros EQ se ha forjado una buena carrera en el 'freestyle' y llegará a la Red Bull Centroamérica a demostrar su poderío. (Cortesía)

Pese a su edad, Eros se ha hecho un nombre en las batallas. Su juventud y frescura lo han ayudado a ser uno de los artistas más representativos del género en nuestro país.

El año pasado viajó a México durante varios meses para rapear en tierras aztecas y este 2023 decidió irse a vivir allá para prepararse en las plazas de cara a la final centroamericana.

“A nivel de competitividad, México es como el parque más conocido por la agresividad y la tensión de las batallas. Hay un factor muy importante que es la sobrepoblación, eso permite que haya demasiados estilos, raperos e historias diferentes. De todo eso, me he nutrido mucho”, explicó el artista.

Eros ha entrenado todo el año en México para ganar la Red Bull Centroamérica

Eros ha mejorado gracias a la práctica que ha acuñado durante estos meses. Afirmó que la concentración y la atención son parte muy importante de su estado actual en las batallas, además de la confianza en sí mismo. Para él, otras de sus fortalezas son su propuesta y las respuestas a sus competidores.

Actualmente, Eros es campeón nacional en México de la afamada Liga Shaolin, así como en la Liga Venom y en Fat Battles.

RVS

Randall Villalobos, de 25 años, ya es todo un veterano en las batallas nacionales e internacionales. En el 2018 triunfó en la competencia tica y, por eso, conquistó un cupo para la internacional que se realizó en Argentina. También ha sido campeón de otras competencias locales como Rapquicia.

Así como sus colegas, RVS se dedica no solo a batallar, sino también a grabar música. Su última producción discográfica es Ya casi lo borro. Además, ha colaborado con artistas como Toledo y Ojo de Buey.

RVS se había retirado del 'freestyle', pero este 2023 regresó con todo para la Red Bull Batalla Centroamérica. (cortesía)

Randall se había tomado un descanso del freestyle para dedicarse de lleno al estudio de grabación, pero este año decidió darse una nueva oportunidad; luego de mucho entrenamiento y esfuerzo, fue seleccionado para la Red Bull Centroamérica.

Desde hace nueve años, RVS se adentró en la cultura del hip-hop y se ha convertido en toda una institución del género en el país.

Prueba de Sonido presenta: RVS, campeón de la Red Bull Batalla

“Mi personaje es bastante agresivo, entonces ya la gente se intimida un poco, eso me caracteriza mucho. También el punchline, que son los remates, las frases fuertes y la métrica”, explicó el artista sobre sus fortalezas en el escenario.

El rapero augura una buena competencia para sus compañeros ticos y para él. Afirma que hay calidad y que la casa se respeta. En los últimos tiempos, RVS se ha preparado para esta final compitiendo en plazas como Rapquicia y también realizó un viaje a México, donde participó en varios encuentros.

SNK

Sergio Guillén tiene 25 años, es vecino de Cartago, bicampeón nacional de Red Bull Batalla (2019 y 2020) y cuarto lugar en la Red Bull Batalla Internacional (España, 2019). Actualmente, es parte del cartel de artistas de la FMS Caribe (liga de rap de la región) y también es cantante.

El nombre de SNK es fuerte en el freestyle tico y el extranjero, no solo por sus fortalezas, sino también porque su currículo lo hace ser un referente en el género y, por supuesto, uno de los grandes rivales a vencer.

SNK es uno de los grandes del rap tico. Su bicampeonato nacional y el cuarto lugar en la internacional del 2019 lo hacen el rival a vencer en la Red Bull Batalla Centroamérica. (Cortesía Red Bull)

En el 2022 también formó parte de los ticos en la centroamericana.

Este año, Sergio vive y disfruta de una manera diferente la competencia. Asegura que la experiencia que ha acuñado con los años lo hace ver la final como una bendición de poder hacer lo que hace y se enfoca en dar lo mejor para salir victorioso.

“Ahorita, estoy tratando de mantener mi vida personal, a la persona que maneja los hilos del personaje lo más estable posible. Busco que mi familia esté bien porque de ahí vienen mis mayores preocupaciones; cuidarlos a ellos para que estén bien, me da esa paz para dar mi mejor nivel”, afirmó el rapero.

Tiene como costumbre prepararse física, mental y técnicamente para cada competencia y este año no es la excepción. Sigue corriendo todos los días para tener “más aire”, así como mejengueando con los amigos.

SNK, el bicampeón tico busca coronarse en la Red Bull Batalla Centroamérica

“Los nervios siguen, pero con la experiencia y el aprendizaje se solventan un poco. Las competencias me las tomo muy en serio, existe ese miedo de fallarme a mí mismo. La presión la siento uno o dos días antes, ahora estoy tranquilo y muy contento. Estoy entrenando y disfrutando mucho”, agregó el artista.

En esa preparación también están las competencias en parques a las que ha vuelto como parte del entrenamiento de cara a la Red Bull Centroamérica.

Bana, el host

El mexicano Víctor Alan Becerra, de 34 años y mejor conocido en el mundo del rap improvisado como Bana, es el host (anfitrión) elegido por Costa Rica para ser el conductor de la Red Bull Batalla Centroamérica.

Vive en nuestro país desde hace ocho años. Llegó por trabajo, pero se quedó por pasión. Desde sus primeros días en Costa Rica, buscó la forma de hacer amigos y el rap fue el puente para lograrlo. Es contador de profesión y también rapero, aunque su carrera en las batallas se ha desarrollado sobre todo como presentador.

Bana, quien vive en Costa Rica hace ocho años, también representará al país en la Red Bull Batalla Centroamérica. (Cortesía)

Además, es uno de los fundadores de Rapquicia, una de las ligas ticas de freestyle más reconocidas del país. De la mano de Rapquicia han crecido muchos exponentes del rap tico, como lo son SNK, Eros y RVS.

“Muchos piensan que el host es una figura de adorno en la tarima, pero tiene a cargo muchas cosas. Hay que prestar mucha atención al entorno, al DJ, que las bases sean correctas, que los MC no se salgan del tiempo, que el público esté bien”, explicó.

Su primera vez como presentador de Red Bull fue en la nacional del 2020. En el 2021 repitió y cuando se formó la centroamericana fue elegido para ir a República Dominicana para presentar el evento junto a la colombiana Arci.

Bana, el host mexicano de Red Bull Centroamérica, que se enamoró de Costa Rica

“Desde que comencé mi deseo fue ser host. En Costa Rica, la gente me ha cobijado muy bien, me ha apoyado y me ha hecho sentirme parte del team. En esta ocasión, siento como si fuera mi primera Red Bull; me hacía falta el público y mi gente. Vamos a pasarla muy bien todos”, dijo.

¿Dónde y cómo ver la Red Bull Batalla Centroamérica?

La final centroamericana de la Red Bull será con público. Las entradas eran gratis, pero ya no hay boletos disponibles.

Cabe destacar que el evento es exclusivo para mayores de 15 años. El espectáculo comenzará a las 6 p. m.

Para quienes quieran ver la competencia, les contamos que se transmitirá de manera virtual en los canales de Red Bull Batalla y Red Bull TV en Facebook, Twitch, TikTok y YouTube.