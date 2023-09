¿Quién es Lili Melgar, la niñera a la que Shakira le dedica ‘El jefe’?

Aunque en un inicio parecía solamente una denuncia social, tal parece que con El jefe, Shakira todavía tiene unas cuantas cosas que decirle a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué y a su familia.

En el nuevo tema musical, con el que la cantante colombiana debuta en el regional mexicano junto a la banda estadounidense Fuerza Regida, Shakira menciona que el tema es una dedicatoria a Lili Melgar.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice al final la cantante colombiana.

En menos de 14 horas, el video de 'El jefe', de Shakira, ya suma cinco millones de vistas (Captura)

Pero, ¿quién es ella?

De acuerdo con medios internacionales, Lili Melgar era la niñera de Milán y Sasha cuando Shakira y Piqué todavía eran pareja y, según detallan, fue quien le dijo a la artista de Barranquilla de las infidelidades del exfutbolista del Barcelona F. C.

“Ella sería la principal responsable de que Shakira se enterara de lo que estaba pasando en su seno familiar. Este episodio provocaría su despido y, como apunta la colombiana, que el catalán no le pasase la indemnización correspondiente”, explica el diario Marca.

En las últimas horas, ha estado circulando también un post en la red social X (antes Twitter) de una joven llamada Darianna Melgar, quien al parecer es hija de Lili. En esta publicación, la joven menciona que su mamá todavía trabaja para la cantante.

Lili Melgar sigue siendo la niñera de Milán y Sasha. (Captura)

LEA MÁS: Shakira estrena ‘El jefe’: Debuta en la música regional mexicana a caballo y con sombrero

“A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. Te amo, mamá”, publicó junto a un extracto del video y una bandera de Bolivia, lo que da a entender que la niñera es de ese país sudamericano.

Lili hace un cameo en el videoclip de la colombiana y la agrupación estadounidense, en el que aparece viendo fijamente a la cámara.

Sin embargo, con esta canción Shakira también podría estar hablando de su exsuegro, Joan Piqué, un empresario de 63 años, quien, según Vanity Fair, “no padece ningún problema de salud”.

“El progenitor del ex futbolista ha dedicado toda su vida al mundo empresarial. De formación abogado, es administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, la sociedad propietaria de la mencionada casa. Según diversos medios, ha amasado una importante fortuna valorada en más de 50 millones de euros. A pesar de la fama de su hijo, ha intentado mantenerse siempre al margen de la vida pública”, dice Vanity Fair.

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

TE AMO MAMÁ 🫶🏼 #lilimelgar #boliviana 🇧🇴❤️‍🔥 pic.twitter.com/kUQHbwY6gZ — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023

La conclusión de que Shakira se refiere a Joan en su canción se da porque en uno de los estribillos ella dice: “Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que dura más de cien años. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Las reproducciones de El jefe no paran de crecer y siguen leyendo entre líneas.