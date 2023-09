Shakira estrena ‘El jefe’: Debuta en la música regional mexicana a caballo y con sombrero

Shakira está de vuelta con una nueva música y en un género que nunca antes había interpretado. La cantante colombiana presentó este jueves 20 de setiembre el tema El jefe, en el que se une a Fuerza Regida, un grupo estadounidense de música regional mexicana.

Lo que llama la atención y algo de sorpresa es que en esta nueva canción tal parece que la cantante deja de lado a Gerard Piqué y se enfoca más bien en contar la realidad de muchas personas.

“7:30 ha sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Llevo a los niños a las 9″, comienza la cantante colombiana.

El grupo estadounidense añade: “El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de p...”.

Luego viene el coro, que dice: “Tas soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario: gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario”.

“Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada paso. Maldita vida tan dura”, cantan.

“Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que dura más de cien años. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”, agrega la canción.

Shakira unió esta vez su voz a la de la banda regional mexicana Fuerza Regida (Facebook)

En el último año, Shakira ha dado mucho de qué hablar no solo por su mediática y polémica separación de Gerard Piqué, sino por las canciones que ha lanzado desde entonces.

Todas ellas han sido colaboraciones y llevan un mensaje para el exjugador del Barcelona F. C., quien ha sido acusado en múltiples ocasiones por serle infiel a la cantante colombiana con Clara Chía.

Te felicito, TQG, y Copa vacía son tan solo algunos de esos temas que se convirtieron rápidamente en éxitos.