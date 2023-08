José Luis Perales no está muerto: artista desmintió la noticia falsa sobre su fallecimiento

La tarde de este lunes 7 de agosto surgió una falsa noticia, que decía que el cantautor español José Luis Perales había fallecido, a los 78 años. Sin embargo, el propio artista español salió a desmentir la información.

En sus redes sociales, el cantautor les dijo a sus seguidores que está en Londres en compañía de su esposa y sus hijos y que este martes viajará a España.

Una de las características de José Luis Perales, más allá de su talento artístico, es que siempre se ha mostrado como una persona amable y llena de alegría. (JOHN DURAN)

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya nos estamos a punto de marchar y de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto.

”Y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que han intentado saber si era verdad esta cosa. Y nada que estamos muy bien, se acabó”, dijo Perales en un video que rápidamente subió tanto a Instagram como a Facebook.

José Luis Perales desmiente el anuncio de su muerte

El medio español La Razón, explicó en su perfil web, que ante los rumores del deceso de Perales se comunicaron por teléfono con Pablo, hijo del cantante, quien les confirmó que se encontraban en familia cenando en Londres cuando recibieron la llamada.

De acuerdo con La Razón, en España eran casi las 9 p. m. cuando comenzó a circular la noticia falsa. En la publicación explicaron que Pablo se mostró incrédulo ante la información, que incluso afirmaba que Perales había sufrido un infarto al miocardio.

“Medios de todo el mundo y hasta reconocidos periodistas le entregaban su último adiós al cantante mientras este apuraba su cena en la capital británica. Tanto él, como su hijo, se tomaban con deportividad las falsas informaciones”, publicó La Razón.

Incluso afirman que el propio Pablo le pidió al medio que se hiciera una publicación para desmentir y que el mundo supiera que su padre está bien de salud.

Lo que sucedió con Perales es un típico caso de fake news, que se dan mucho en los tiempos de redes sociales. Otras personalidades que han tenido que salir a desmentir las noticias sobre sus muertes han sido Barack Obama, Miley Cyrus, Justin Bieber, Jon Bon Jovi y Jackie Chan, entre otros.

Una gran voz, una gran trayectoria Copiado!

José Luis Perales nació en enero de 1945, en Castejón, cerca de la ciudad de Cuenca.

Desde muy pequeño demostró talento y pasión para la música, pero en varias entrevistas recordó que era muy tímido, motivo por el cual no llevaba en persona sus composiciones a las casas disqueras.

Con el pasar del tiempo y ya más maduro, inició oficialmente su carrera como cantautor, una en la que, según había dicho en una entrevista con La Nación, había escrito más de 500 canciones.

“Hay algo que echo de menos porque, cuando empecé solo quería ser compositor, yo no quería ser cantante”, dijo en esa conversación, en el marco de los conciertos de despedida de los escenarios que dio en el teatro Melico Salazar, en el 2020.

En el 2020, días antes de que la pandemia por la covid-19 llegara a Costa Rica, José Luis Perales se despidió de los ticos con dos conciertos sublimes, en el teatro Melico Salazar. (JOHN DURAN)

Perales contó que siendo compositor era absolutamente feliz, que tenía una huerta, una sombra de higuera donde escribir sus canciones, una guitarra, la libertad absoluta y una calma tremenda. Sin embargo, un productor le cambió la vida. Quiso conocer al escritor de las canciones que le llegaban a su estudio y cuando lo hizo, le propuso a Perales que las cantara.

Al principio José Luis se negó, pero terminó aceptando ser también intérprete, aunque el mundo de los escenarios no le parecía tentador.

Desde entonces, Perales, con su voz, su guitarra y sus composiciones, conquistó a miles de fanáticos de habla hispana. Se convirtió en un contador de historias, en un reportero de la realidad a partir de la música.

Entre sus más grandes éxitos todavía resuenan en el corazón de muchos temas como Un velero llamado Libertad, ¿Y cómo es él? o Que canten los niños.

Cuando tomó la decisión de decir adiós a dar conciertos y a grabar nuevos temas, afirmó que ya era el momento adecuado, que no quería morir en un escenario.