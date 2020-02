—Hay muchas porque, cuando escribo una canción, cambia si es para mí u otro artista. Cuando escribo para alguien más, tengo que ser un poco ese alguien y transformarme. Si escribo para Raphael pienso en cómo es él, en cómo canta, en su tipo de público. Así le escribí Frente al espejo, una canción que no pensé que cantaría porque el espejo lo agrede, pero lo hice. Y yo no soy esa canción. cuando las hago para mí, hay mucho de mí. Uno no puede hacer una canción de amor buena si no has estado enamorado, no puedes ser irónico si no has vivido la ironía en las cosas de la vida... Son muchas las canciones que me hacen sentir bien, porque cuando no me siento conforme con el resultado simplemente no grabo. De repente, aparece Manuela (su esposa), mi gran amor, y entonces aparece Amada mía. Para mí es de las más queridas y se nota en el concierto porque cuando la canto me emociono más que con otras.