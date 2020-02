–Sin mi madre yo no estaría aquí, sin tu madre tú no estarías ahí. Los padres no siempre son los mejores, muchos se alejan de sus hijos y sus familias, pero las madres estarán ahí para siempre. Mi madre me enseñó las cosas importantes de la vida, a ser generoso con la gente, a no asumir que porque yo tenga más dinero eso me hace más importante. De ella aprendí que todos somos importantes. Lamentablemente mi madre falleció el año pasado a los 93 años y ahora sigo pensando en ella todos los días.