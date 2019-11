La banda estadounidense sembró su mejor cosecha durante su primera década, de la que salieron éxitos indestructibles como Rock and Roll All Nite, Detroit Rock City, Calling Dr. Love y I Was Made for Lovin’ You, por mencionar apenas los más quemados. Luego vendrían constantes cambios en su alineación y períodos no siempre tan productivos en lo musical, pero que igual depararon en clásicos indispensables de su cancionero como Forever y Crazy Crazy Nights.