Así las cosas, los músicos dejaron de ser The Demon (Simmons), The Fox (Carr), Starchild (Stanley) y The Ankh Warrior (Vincent) para reflejar su naturalidad, así como sus verdaderas personalidades. La alineación que decidió mostrarse con la cara lavada no fue la original, ya que de los cuatro músicos que fundaron KISS, solo Stanley y Simmons quedaban. El baterista Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley habían dejado la banda antes de publicar el Lick It Up.