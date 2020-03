—Sí, en realidad a mí no me gusta nunca componer por género. No me gusta meterme en los géneros sin yuxtaponer una cosa con otra. Me gusta ver la música como algo integrado. Si viviera el reguetón intensamente, no tendría ningún problema en escribirlo. El reguetón me parece que contiene un patrón rítmico maravilloso que, como muchos géneros, ha surgido primero en la parte más marginal, más transgresora y políticamente incorrecta. Lo mismo pasó con la samba, la cumbia, el blues, el tango... Todos esos géneros empezaron escandalizando a una parte de la sociedad. También está el caso de Elvis con el rocanrol quien, cuando cantaba, no podían filmarlo de la cintura para abajo... Es una tradición del ser humano escandalizarse por lo que hacen las generaciones nuevas. Yo creo que tiene más que ver con algo generacional que cultural. No hay que descalificar un género por la reacción que produce en los mayores de 40 años; más bien hay que estudiarlo. Yo recomiendo escuchar a Tego Calderón, por ejemplo, una absoluta maravilla de la música negra puertorriqueña, con mucha fuerza y personalidad.