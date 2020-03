—100 por ciento fue un cambio. Hay gente que me conoció por Tusa. Había mercados en los que mi música no había entrado. Pero, muy personalmente, te digo que el efecto Tusa afectó mi persona. Me puse mucha presión sobre qué iba a hacer después. Obvio una quiere superarse, pero me metí mucha presión. Por dicha entendí que Tusa es un fenómeno, de esos que pasan a veces en la vida.