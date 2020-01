A Little Less Conversation: Originalmente escrita para la película Live a Little, Love a Little de 1968, es una canción que seduce hasta al oído más escéptico. Fue publicada como un sencillo por parte de la disquera RCA Victor. Su grabación significó el primer trabajo del Rey con una orquesta en vivo en el estudio. El DJ Junkie XL exprimió la pieza para la incorporación del tema en la cinta Ocean´s Eleven, para una campaña publicitaria de Nike para la Copa Mundial de Fútbol de Corea-Japón y, finalmente, para la inclusión de su tercera producción discográfica.