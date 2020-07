Pese a que este año no habrá pañuelos al aire, bailes típicos o güipipías en las calles para conmemorar la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el ánimo y la alegría guanacasteca no se quedarán sin su fiesta. La cuarentena que vivimos debido a la pandemia por el nuevo coronavirus nos impide festejar fuera de casa, pero eso no quiere decir que desde no lo podamos hacer del todo.