Necesidad de médicos especialistas ‘es imperiosa’ aunque no haya diagnóstico de cuántos hacen falta, dice representante de Defensoría

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reconoce que tiene necesidad de médicos especialistas, aunque no dice de cuántos; se sabe que se requieren más profesionales en áreas como Anestesia y Radiología, en las cuales las listas de espera son mayores.

Carlos Valerio Monge, representante de la Defensoría de los Habitantes y quien funge como observador en la comisión interinstitucional que busca soluciones a la fuga de especialistas, es enfático en que este diagnóstico es necesario. Sin embargo, con diagnóstico o sin él, está convencido de que hay una necesidad cada vez mayor de estos profesionales como lo evidencian los tiempos que los asegurados permanecen en una lista de espera por una cita, diagnóstico o cirugía.

“En Salud Pública las necesidades siempre van a ser infinitas y la oferta limitada, el país todavía no ha logrado tener, al menos la CCSS, su diagnóstico final sobre la necesidad de especialistas. No lo tiene tampoco a nivel país, pero todo indica que tenemos necesidades imperiosas, aunque no sabemos de cuántos exactamente”, afirmó Valerio en entrevista con La Nación.

El Colegio de Médicos y su fiscalía, por el contrario, han dicho que en el país hay suficientes especialistas para suplir incluso la inopia que la Caja declaró en diez especialidades a inicios de abril. Para las diez especialidades que incluye la declaratoria, la Gerencia Médica de la institucion calculó un faltante total de 292 profesionales.

La ausencia de información clara dificulta establecer la ruta hacia dónde dirigir los esfuerzos en la formación de nuevos profesionales.

Un examen único para formar especialistas

En enero de 2023, un informe de la Auditoría General de Servicios de Salud alertó de que bajo los mecanismos de selección existentes la cantidad de campos clínicos previstos para las residencias no se llenaban y en algunas áreas eran subutilizadas.

Recomendó, entre otras medidas, desarrollar un único examen de admisión para las especialidades médicas que cumpliera con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y garantizara el máximo aprovechamiento de las plazas para las residencias médicas dispuestas por la CCSS.

¿Realmente hay suficientes especialistas?

La aplicación del examen único fue avalad por la Junta Directiva de la Caja en diciembre de 2023.

Para Valerio, el hecho de que los aspirantes a especialistas sean sometidos a una sola prueba, independientemente de la universidad donde estén, es vital y debería aplicarse cuanto antes. Lo considera como un asunto de bioeticismo, pues desde el punto de vista bioético no es bueno que cada universidad tenga sus requisitos de ingreso y de evaluación para cada programa.

Las universidades no tienen un “piso” igualitario de los conocimientos básicos en Medicina que deba tener el postulante, ni su nivel de conocimiento de otros idiomas, ni otros rubros de desempeño. Tampoco la evaluación para ingresar es uniforme ni sus puntajes iguales.

“Esto genera desigualdades entre una universidad y otra”, subrayó.

El observador indicó que esta no es la primera vez que en Costa Rica se plantea un único examen para el ingreso a una especialidad médica. Hace unos 10 años, indicó, se había conformado una comisión con el Ministerio de Salud, CCSS, universidades y observadores externos (como la Defensoría) para crear una prueba única.

Dicha propuesta no prosperó. Las universidades privadas se acogieron a su derecho de “poder hacer lo que no estaba expresamente prohibido” y la Universidad de Costa Rica (UCR) se escudó en su autonomía.

No obstante, el Ministerio de Salud, como ente rector en la materia, podría tener la capacidad de regular esto, o de proponer una ley que lo deje más claro.

Valerio dio el ejemplo de España, un país más grande, más populoso y con comunidades autónomas lograron establecer un único test (el MIR, para Médico Interno Residente).

“Si España pudo, Costa Rica también”, expuso.

¿Por qué es necesario un examen único de formación de especialistas?

En este momento, se está a la espera de que la CCSS informe cuándo realizará el examen, pues estaba previsto que sería entre mayo y junio cuando alrededor de 300 médicos aplicarían la evaluación.

El máximo órgano de la Caja también trata de dar forma a un plan para becar a 100 médicos generales que laboran en zonas alejadas del Valle Central para que realicen su especialidad y luego regresen, con la idea asegurar especialistas a los hospitales regionales y periféricos.

Control del mercado de especialistas

El representante de la Defensoría dijo conocer la versión de que hay organizaciones de médicos especialistas que han pretendido hacer exámenes muy rigurosos para que sean menos las personas que pasan y mantener de alguna forma “el control del mercado”.

Valerio mismo se refirió a esa manifestación como un secreto a voces y no descartó que eso lo hayan podido sufrir algunos aspirantes, pero aclaró que al menos en la Defensoría no se tiene la información para darlo por cierto.

“También podría ser un mito urbano, el mercado todavía es muy grande, tanto en lo público como en lo privado. Las necesidades son muchas en el sector salud, ni los que están ahora podrían satisfacer la demanda. No veo quién podría quitarle la demanda a alguien, ninguna clínica tiene todo el recurso humano requerido”, aseveró.

Formación de especialistas a futuro

El faltante de especialistas no está definido ni a nivel de la CCSS ni a nivel institucional, pero el observador de la Defensoría dice que sí hay necesidades que llenar. Fotografía con fines ilustrativos (Tomada de CorAll Family)

Para llegar a ser especialista, repasó Valerio, los profesionales en Medicina primero pasan por un filtro personal, luego por uno de la familia debido al balance que se debe hacer de tiempo, necesidades y economía.

Luego, dependerá de la cantidad de campos clínicos versus las especialidades de más demanda, así como de si hay suficientes médicos formadores.

En su criterio, también debería considerarse que, una vez formado el especialista, ese no trabajará solo, por lo que también hacen falta técnicos en las diferentes especialidades y el país debería cerciorarse de que ese personal exista.

De esta forma, recordó Valerio, un examen único ayudaría a democratizar el ingreso, pero no es el único factor que debe tomarse en cuenta.