“Bernardo jugó un papel importante, nos reunimos en la casa de él un día y lo atropellé con 25 canciones. En algunas no había terminado de tocarlas cuando me decía que estaba divina, en otras se me quedaba viendo con cara de que no me entendía. Faltaba el oído de un arreglista con experiencia, ese que te dice qué funciona y qué no”, recordó Gamboa con ilusión.