La marca de tecnología es la responsable de la aparición del trabajo de Berrocal y Chang en ese programa –la versión latina de How Do I Look– en el que un grupo de participantes reconstruirán su imagen con la ayuda de expertos, luego de ser nominados por amigos o familiares para recibir un cambio total de imagen, incluyendo una guía especializada sobre cuál es el estilo que más les favorece y cómo mantenerlo.