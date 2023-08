Yailin la más viral y el rapero Tekashi69 cantan ‘Mi ex tenía razón’ de Karol G

Yailin, “La más viral”, y su actual pareja, el rapero Tekashi69, entonaron en una discoteca el más reciente éxito musical de Karol G, Mi ex tenía razón. En el video, la artista dominicana le da un beso a su novio, mientras que canta: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar a uno como él y me llegó uno mejor”.

Tanto Karol G como Yailin tuvieron una relación con Anuel AA. La cantante colombiana y el puertorriqueño eran novios desde el 2018 e hicieron pública su relación durante un concierto en el que se presentaron juntos. No obstante, en el 2021 terminaron su relación.

Por otro lado, la influencer dominicana y Anuel AA se convirtieron en una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento. Se casaron en junio del 2022 y tuvieron a su hija Cattleya Gazmey Redman en marzo del 2023. Sin embargo, pusieron fin a su relación este año.

Mi ex tenía razón es una canción que actualmente mantiene a Karol G en los primeros lugares de las listas musicales del continente. Además de ser una respuesta a su expareja, Anuel AA, la canción también rinde homenaje a la fallecida cantante Selena Quintanilla, a quien Karol G admiraba desde que era niña.

Anuel AA responde a la canción de Karol G Copiado!

Por su parte, Anuel AA, hace unos días, compartió un post en el que usó Mi ex tenía razón como fondo musical y agregó en la publicación: “Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé”.

El artista puertorriqueño mantiene actualmente una relación con la modelo venezolana Laury Saavedra, ya pesar de haber finalizado su relación con Karol G en el 2021, continúa encontrando oportunidades para mencionarla.

Incluso, en su más reciente concierto, al disponerse a interpretar Secreto, sencillo que solía cantar junto a la “Bichota”, Anuel AA expresó: “Mera, que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.