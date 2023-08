Karol G estrena canción: un tributo a Selena y una presunta respuesta a Anuel AA

Karol G acaba de lanzar su más reciente éxito musical, que en menos de 24 horas tiene más de tres millones de vistas en Youtube, titulado Mi ex tenía razón, una canción que podría ser una respuesta a su expareja, Anuel AA, quien presentó el tema Mejor que yo hace tres meses.

En la actualidad, la artista colombiana goza de una amplia popularidad y se distingue como una de las cantantes latinas más prominentes a nivel global. A pesar de esto, aún se mantiene vinculada con el cantante puertorriqueño con quien concluyó su relación sentimental en el mes de abril del año 2021.

Mi ex tenía razón es una composición musical que fusiona los géneros de cumbia y regional mexicano, rindiendo así un homenaje a la fallecida cantante Selena Quintanilla, una figura artística que Karol G admira profundamente.

LEA MÁS: Así se veía Karol G cuando participó en el Factor XS hace 17 años

“Dejé este post programado hace media hora, porque justo en este instante, cuando mi álbum se está lanzando, estoy subiendo al escenario para mi primer show de la gira... Qué momento tan especial... Dos cosas tan significativas para mí ocurriendo simultáneamente. Esta canción es mi creación. Un género musical que he seguido y admirado a lo largo de mi vida, y con un tributo especial a una artista que me hizo creer que lo que estoy viviendo hoy podría ser posible algún día. Selena Quintanilla, ¡Te amo!”, compartió la artista en su publicación de Instagram.

La conexión entre la nueva canción de Karol G y Mejor que yo de Anuel AA radica en su estribillo: “Mejor que yo, él nunca va a ser”.

En Mi ex tenía razón la colombiana responde: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Pa’ qué le digo que no?, Si me lo hace mejor”.

LEA MÁS: Nuevas muestras de amor entre Karol G y Feid: Él expresa su gratitud en público por su compañía

La persona a la cual Karol G expresa que la trata de manera más amable y atenta es Feid, su actual pareja y también un cantante urbano reconocido.

Tanto Karol G como Anuel AA han empleado la música como un medio de catarsis luego de su separación. Después de su quiebre amoroso, muchas de sus canciones contienen mensajes y alusiones hacia el otro, lo que ha generado controversia musical entre ambos.

Con esta nueva canción, la disputa musical entre los dos prolonga su presencia. Al mismo tiempo, Karol G muestra a través de su música que está viviendo un nuevo y pleno amor, evidenciando que su relación con Feid se encuentra en una buena dirección.

En la canción, Karol G dedica varias líneas a su actual pareja, incluyendo las primeras estrofas: “Contigo, los días de playa me dan más calor, por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor, bebé en la cama, me curaste todo lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a tí si te creo, cuando me dices mi amor”, interpreta la colombiana.

LEA MÁS: Karol G y Feid confirman su relación al caminar de la mano en público

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.