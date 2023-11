Úrsula Corberó expresa amor por Chino Darín y envía mensaje a líderes mundiales en los ‘Premios Ondas’

La actriz española Úrsula Corberó protagonizó un discurso emotivo, abarcando una declaración de amor hacia Chino Darín, un mensaje dirigido a los líderes mundiales y una exaltación de su propio reconocimiento en la 70ª edición de los Premios Ondas el 22 de noviembre luego de ser una de las galardonadas.

Estos premios son una distinción otorgada por el Grupo Prisa, a cargo del diario español El País, en colaboración con Radio Barcelona que buscan destacar las producciones de radio, música y televisión, tanto a nivel nacional como internacional.

“Es un día muy, muy especial para mí”, expresó la protagonista de El cuerpo en llamas, quien fue distinguida como Mejor Actriz en la ceremonia por su destacada interpretación como Rosa Peral, la expolicía condenada en relación con el conocido “crimen de la Guardia Urbana”, sucedido en España en 2017.

Con evidente emoción, añadió: “Es la primera vez que recojo un premio por una interpretación”. Úrsula ganó renombre internacional por su papel como Tokio en la serie La casa de papel, la cual alcanzó los primeros puestos en Netflix, al igual que ocurrió con El cuerpo en llamas tras su estreno el 8 de setiembre de este año.

Sobre el escenario, la actriz española expresó su amor hacia su pareja de más de siete años. “Se lo quiero dedicar a mi gran amor, a ‘Chinito’. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me enseñó a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida”, señaló.

“Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo primero con uno mismo”, continuó. Asimismo, envió un mensaje a los líderes mundiales: “A las personas de ahí arriba, que tomáis las decisiones: Por favor, háblense y entiéndanse. Es posible hacerlo sin un enfrentamiento. Por favor, no más guerras. Querámonos y respetémonos”, concluyó Corberó.

Tras expresar su agradecimiento a los coordinadores de los Premios Ondas y recibir un aplauso unánime del público, la actriz retomó el micrófono para añadir un comentario que recordó en ese momento. “Esperen, ya termino. Me lo dedico a mí también, por ser tan trabajadora, tan valiente. Porque estuve a nada de decir que no a este personaje, ¡Y por ser tan agradable! Adiós”, dijo entre risas.

¿Por qué Úrsula Corberó pensó en no aceptar el papel de Rosa Peral en ‘El cuerpo en llamas’?

El cuerpo en llamas es una serie de ocho episodios que narra un evento real en España. Se basa en la investigación policial sobre la aparición del cuerpo del Mosso d’Esquadra Pedro Rodríguez, encontrado calcinado en un automóvil en el Pantano de Foix, Barcelona, el 4 de mayo del 2017.

Úrsula Corberó interpretó a Rosa Peral, una expolicía sospechosa de la muerte de su exesposo en 2017.

En la trama, Úrsula Corberó desempeñó el papel de Rosa Peral, una expolicía y expareja de la víctima que se convierte en una de las principales sospechosas del crimen, junto al también expolicía Albert López, con quien mantuvo una relación sentimental paralela.

La actriz compartió sus reflexiones sobre su decisión de interpretar a la acusada en la serie. “Tuve dudas sobre si tomar el personaje o no, que surgieron del respeto que me daba interpretar a alguien basado en una persona real”, comentó en una entrevista con Cadena SER. Además, añadió refiriéndose a Rosa Peral: “Es una persona no normal y tóxica, con inseguridades, dualidades y mucha ambición”.

