Mauricio Montaner revela que le tuvo envidia a Camilo por su éxito en la música

En el seno de la destacada familia Montaner, reconocida en el ámbito del espectáculo a nivel mundial, no todo es un camino de rosas. Más allá de las inevitables divergencias propias de cualquier familia, entre Mauricio Montaner y Camilo, cuñado del primero, surgió un episodio que el propio hermano de Evaluna reconoce no haber manejado de la mejor manera: experimentó envidia ante el éxito profesional de su cuñado.

Mau Montaner, hermano de Evaluna y cuñado del cantante colombiano Camilo, admitió malinterpretar en algún momento el próspero momento artístico que atravesaba el esposo de su hermana, una figura destacada en la escena del pop a nivel mundial y reciente ganador del Grammy Latino a Mejor Video Musical Versión Larga con Camilo: El primer tour de mi vida.

Camilo, quien llegó a la ceremonia de los Latin Grammy el 16 de noviembre con siete nominaciones, compartiendo la posición de favorito con artistas de renombre como Shakira y Karol G, se presentó como un referente internacional en la música latina.

En una conversación compartida en redes sociales, Mau Montaner, conocido por colaborar musicalmente con su hermano Ricky, se sinceró con la audiencia al relatar una situación de envidia y celos hacia su cuñado Camilo. Este episodio fue discutido previamente entre ambos.

“Fue en el momento en el que a ti te empieza a ir espectacular, que yo sentía unos celos inmensos por lo que te estaba sucediendo a ti, porque yo veía que tú crecías, y crecías, y que yo, este pana tuyo, que un poco hizo esto contigo, se quedaba atrás”, reveló Mau.

El hermano de Evaluna reconoció que estos sentimientos surgieron debido a su ego, ya que, en lugar de alegrarse por el éxito de Camilo, se sumergió en ideas absurdas para “justificar” que Camilo era el villano de la historia.

“Sentía que tú ya no ibas a tener un interés en seguir relacionándose conmigo porque ya tú habías pasado a otro nivel, sino que aparte, por estar tan cerquita y tenerte en mi familia, me hizo a mi leña, me empecé a mentir también incluso, a decirme que tú habías sido malagradecido conmigo porque, yo buscaba justificar que tú eras el malo de la película de esto que yo estaba sintiendo, cuando en realidad me tuve que haber estado alegrando de lo que estabas viviendo tú, porque encima tú estabas enfocado en impactar en la vida de la gente, entonces pienso que pude haber sido un tropiezo enorme en tu vida y pude haber sido un tropiezo enorme en eso que tú estabas construyendo por estar pensando en mí y en ese ego mío”, admitió.

Este sincero relato fue compartido por el hijo de Ricardo Montaner como parte del podcast The Why Project, acompañando el video con el siguiente mensaje:

“Jamás pensé que yo iba a poder hablar de esto en voz alta. Es que si lo pienso, creo que nunca vi a alguien admitiendo esto en público. Obvio ya esa conversación la tuvimos en privado Camilo y yo, pero fue muy liberador decirlo sabiendo que alguien se podía sentir identificado con ese sentimiento y admitirlo… ¿O soy el único que lo ha sentido?”, cuestionó.

Mauricio Montaner admitió que ya había hablado con su cuñado Camilo sobre la situación que lo llevó a sentir envidia por el éxito musical que tuvo el colombiano.

