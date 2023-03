Ricardo Montaner enfurece porque pusieron en riesgo a Índigo

Aunque Camilo y Evaluna Montaner gritaron al mundo la noticia de que se convertirían en padres por primera vez, mantienen en completo hermetismo tanto el rostro como el día a día de su pequeña hija, Índigo; tanto así que en redes sociales evitaron publicar cualquier fotografía que pudiera dar un indicio de cómo luce la niña hoy en día.

Pese a sus esfuerzos, la pareja no pudo evitar que paparazzis o fans filtren algunas imágenes de la pequeña, como pasó hace unos días en el programa Despierta América, donde compartieron al aire videos de la familia y en específico del rostro de la menor.

Aunque ni el cantante ni su esposa se pronunciaron al respecto, quien sí expresó su molestia fue el abuelo de Índigo, Ricardo Montaner, quien en un comentario que escribió en Instagram, cuestionó la ética de la emisión y se manifestó en contra.

LEA MÁS: Exesposa de Ricardo Montaner rompió el silencio y opinó sobre la nueva familia del cantante

El intérprete de La cima del cielo no se quedó callado al intentar defender el anonimato y la privacidad de su nieta y aseguró que si su hija y su yerno tomaron la decisión de no mostrarla al público es solamente por protección: “No es ético. Ustedes no son un programa de chismes , ¿o si? Nosotros, Los Montaner, cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección”, escribió.

Asimismo, detalló que lo único que hace su familia es proteger a la niña como cualquier otra familia lo haría y se dijo indignado de que faltaran a la privacidad de su familia: “Vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo mas protegidos posible. Gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad”, agregó.

Ricardo Montaner comentó en contra del programa 'Despierta America'. (Captura de pantalla)

Montaner divide comentarios en las redes sociales Copiado!

Como era de esperarse, las reacciones por parte de los usuarios no tardaron en aparecer y aunque muchos apoyaron al cantante al asegurar que solo los padres de la pequeña pueden decidir si la muestran o no al público, otros más pusieron en tela de juicio sus palabras y hasta lo tacharon de “ridículo”, pues señalaron que poco le importaba la privacidad de su familia cuando accedieron a grabar un reality show.

“Pero si ustedes hacen hasta reality de sus vidas, decidieron ser personas públicas, por ende están en el ojo público”. “Estaban en vía pública, ¿qué esperaba usted? Lo no ético hubiera sido si las fotos fueran tomadas adentro de un lugar privado”. “Si ustedes mismos venden su intimidad. Lo que pasa es que estén buscando el momento correcto para vender la mejor imagen de esa bebé”. “Que intenso señor Montaner”. “Respetable la posición de la familia, pero es imposible que en este tiempo no se filtren imágenes de una persona”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Ricardo Montaner explota contra ‘Despierta América’ por mostrar el rostro de su nieta, Índigo, la hija de Camilo y Evalunahttps://t.co/WtTORvUc5w pic.twitter.com/5hb4P8Wdqe — Alinstante RD (@Alinstanterdcom) March 30, 2023

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.