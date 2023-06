Tom Holland revela la curiosa habilidad con la que conquistó a Zendaya

Tom Holland y Zendaya protagonizan uno de las noviazgos más populares del Hollywood. Cada proyecto de ambos, estén juntos o separados, provoca un gran interés en el público y los fans de la pareja siguen muy de cerca no solo su vida profesional sino también los detalles fuera de las cámaras.

En una entrevista con Unilad, divulgada el viernes, Holland contó cómo nació su amor por un oficio que sirvió para conquistar a su amada: la carpintería. Según explicó el intérprete, varios miembros de su familia se dedican al trabajo con maderas.

“La carpintería es algo que disfruto mucho. Realmente la amo. De hecho yo fabriqué la mesa de cocina de mi mamá, y también su mesa de oficina. Construí todos los placares de mi cuarto e hice una pajarera con mi abuelo”.

Más adelante, el protagonista de Uncharted reveló por qué aprendió este oficio y el rol que tuvo su madre en esa decisión.

“No dejaba de audicionar, audicionar y audicionar, y ya estaba un poco agotado de esa rutina. Pensaba, y esto lo digo siendo brutalmente honesto, que había terminado de hacer una película de Ron Howard, y sentía que fue excelente. Pensaba que ya no tenía por qué seguir yendo a castings, pero era más bien todo lo contrario. Entonces había entrado en esa rutina de seguir presentándome para otros proyectos, y aunque estaba seguro que iba a quedarme con el papel, nunca conseguía nada. Eso era un verdadero golpe”.

Frente a ese panorama en el que no parecían surgir nuevos proyectos, Holland reveló: “Mi mamá me dijo que como no estaba consiguiendo trabajo, tenía que armar un plan B. Entonces me anotó en una escuela de capintería, para hacer un curso de seis semanas. Y me mandó a ser carpintero”.

Pero esos conocimientos fueron clave no tanto para dedicarse a ese rubro, sino para conquistar a Zendaya. “Una vez arreglé la puerta de mi novia, en una etapa muy temprana de la pareja”, contó Holland, y explicó: “Estaba de visita en su casa, y su puerta estaba rota. Entonces le dije que la iba a arreglar, y después resultó que nos enamoramos”. De esa forma, y gracias a sus conocimientos en carpintería, Holland pudo conquistar a la joven actriz.

