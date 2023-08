Tico que fotografió a Armando Manzanero y Camila Sodi ahora busca retratar figuras de Costa Rica

El fotógrafo costarricense Pablo Solano anda en busca de personalidades ticas para incluir en su selectivo portafolio fotográfico.

Quizá su nombre en Costa Rica no sea muy conocido, pero lo cierto es que entre las celebridades de México el fotógrafo tico es muy cotizado.

Pablo, quien ya suma más de una década de vivir en tierras aztecas, trabaja fotografiando actores, actrices, cantantes, presentadores, modelos y demás figuras de la farándula mexicana.

Pablo Solano es un fotógrafo tico, de 34 años. (Cortesía)

Por ejemplo, fotografió al icónico y ya fallecido cantante Armando Manzanero; también a artistas como Eduardo Yáñez, Marjorie de Sousa, Geraldine Bazán, Brandon Peniche, Julián Gil y Michelle Renaud.

Sin embargo, el tico hizo una pausa en su trabajo en territorio mexicano para pasar un par de meses en Costa Rica y aprovechar para buscar personalidades locales que quieran formar parte de su codiciado catálogo.

“Tengo ganas de empezar a hacer fotos con gente reconocida a nivel nacional en diferentes ámbitos, es algo que me gustaría muchísimo. Siento que sería una gran adición a mi portafolio exponer mi trabajo acá, porque al final, como yo vivo en México, mi cartera de clientes está allá y pues allá me ubican y ubican lo que yo hago, pero acá no tanto y es algo que quiero: agregar personalidades de Costa Rica”, detalla.

Y aunque esta es su primera vez buscando a personalidades costarricenses, ya entre su catálogo hay algunas figuras del país que pasaron por su lente. Se trata de ticas que viven en México y han desarrollado su carrera allá, tal es el caso de las actrices Mariluz Bermúdez, Karla Gómez, Jessica Jiménez y Anastasia Acosta; incluso fotografió a Bryan Ganoza cuando estuvo en tierras aztecas.

Pablo llegó a Costa Rica a principio de julio y estará en el país a lo largo de agosto. El fotógrafo, de 34 años, usualmente viaja a Costa Rica con la intención de vacacionar, descansar y visitar a su familia. Sin embargo, desde hace un tiempo, se viene planteando la idea de colocar un estudio en Costa Rica y expandir su trabajo en suelo costarricense.

A lo largo de los 10 años que tiene de vivir en tierras aztecas, Pablo Solano ha retratado a una gran cantidad de celebridades mexicanas. (Pablo Solano)

“Es algo que me parece muy chiva hacer. Y yo ya tengo una idea de hacia dónde ir y con quién empezar, pues hay personas que me gustaría fotografiar y que no son solamente figuras del espectáculo, sino personas conocidas”, dice.

Pablo hace referencia a mujeres como la expresidenta Laura Chinchilla, la boxeadora Yokasta Valle y la cantante Debi Nova.

“Es que son personalidades que han destacado en diferentes ámbitos y han logrado triunfar en lo que hacen o que han abierto una brecha de algún tipo dentro de la cultura de Costa Rica”, afirma.

En cuanto a la farándula costarricense, confiesa que anhela fotografiar a Nancy Dobles, pues “se me hace una mujer encantadora y, aunque no la conozco, sé que tiene toda una vida en la televisión y ella puede contar una historia”.

El fotógrafo ya se dio a la tarea de comenzar a buscar a las personalidades con las que le gustaría trabajar. Por ejemplo, ya contactó a Verónica González, y en unos días retratará al periodista Pablo Campos.

“Trabajar con personalidades icónicas es una cosa a la que ya estoy acostumbrado. Y como parte del proyecto, me parecería chiva hacer las fotos con una temática, es decir, que no solo sea un retrato, sino que lleve dirección creativa. Ya lo hice con algunas personalidades en México y a ellos les encanta, por ejemplo, con Camila Sodi”, comenta.

Posteriormente, le gustaría convertir estas fotografías en una exposición, para que esos rostros conocidos de Costa Rica cuenten su historia. Para Pablo, “hay mucha gente reconocida en Costa Rica que ha abierto brechas importantes en el país”.