También fue modelo, aunque no era lo suyo. “Hice muchas fotos como modelo. Mi primera sesión internacional de fotos fue aquí (México), en el 2009 que me trajeron, pero a mí lo que me gusta es estar detrás de la cámara, pero me sirvió bastante porque aprendía muchas cosas: me enseñaron a entender de moda, de belleza”, agrega.