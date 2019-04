“Tengo una lista infinita de aprendizajes. Aprendí a lidiar con mis propios miedos e inseguridades. Hoy soy una persona muy distinta que la que llegó a México, la persona que soy hoy tiene un camión de recuerdos, de oportunidades, una maleta grande de risas, de momentos lindos, de entrevistas bonitas y programas, entonces recuerdo de aquella chiquilla de 18 años que llegó aquí como modelo la primera vez y jamás iba a imaginar todo lo que este país me iba a dar. Yo tengo que agradecer que México me ha abierto puertas enormes, me ha dado trabajo y todo me lo he ganado, porque aveces uno habla de todo lo bonito pero uno pasa muchas cosas en el camino: fríos, momentos difíciles, angustias, te sentís solo muchas veces”, destacó.