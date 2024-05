Defensa que convenció a los incrédulos en Saprissa busca quedarse más tiempo

Llegó a un equipo tricampeón, que se conoce de memoria y en el que la exigencia impide dar segundas oportunidades. El panameño Eduardo Anderson sabía que el reto que tenía enfrente era gigante y la pasó mal en el inicio, pero convenció a los incrédulos y ahora apunta a quedarse.

El defensor de Saprissa, Eduardo Anderson (izquierda) acumula 10 partidos con los morados, nueve de titular de 22 posibles. En el clásico tuvo un duelo muy parejo con Jonathan Moya, de Alajuelense. (JOHN DURAN)

Anderson asumió un gran riesgo, siendo ficha del Alianza de Panamá y con un préstamo con el Monstruo por solo seis meses. Tenía muy poco tiempo para adaptarse y ganarse un puesto. La apuesta le salió bien y tiene opciones de seguir por más tiempo con la S.

El defensor de 23 años y 1,91 metros pagó caro su periodo de adaptación. Lució inseguro en los primeros juegos con los tibaseños y un sector de la afición estaba incómodo con su desempeño. Sin embargo, hace seis partidos asumió la titularidad y no la soltó más.

“He trabajado bastante, porque al inicio me costó adaptarme. Sin embargo, considero que ya estoy en buen nivel y he logrado aprovechar las oportunidades que el profesor me está dando. Vladimir me ha dicho que saque mi mejor versión y que no deje pasar las oportunidades”.

Eduardo cerró la fase regular como estelar y se mantuvo así en el inicio de las semifinales ante San Carlos. El central no esconde que el apoyo de su compatriota, Fidel Escobar, fue clave para no bajar los brazos.

“Somos deportistas y sabemos manejar la presión. Desde que llegué sabía que iba a ser complejo, porque venía a un club tricampeón y no es fácil acoplarse; sin embargo, considero que lo he logrado”.

El zaguero se siente muy a gusto en Tibás y deja en manos de su representante la gestión para extender su cesión o realizar otro tipo de negociación y así continuar con los saprissistas.

“Sí hay posibilidades de extender el préstamo, pero eso lo maneja Sergio Gila (gerente morado) con mi representante. Me siento bien y muy contento en Saprissa, pero ahora tenemos que pensar en los partidos que vienen y luego ver el tema mío”.

La vida de Anderson dio un giro radical, pasando de ser cuestionado a destacar con su labor. Incluso, el técnico Vladimir Quesada ha resaltado el potencial que tiene el futbolista canalero.