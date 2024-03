‘The Acolyte’: Disney confirma fecha de estreno para nueva serie de ‘Star Wars’

La plataforma de streaming Disney+ anunció que el próximo 4 de junio se estrenará la serie The Acolyte, inspirada en el universo de la saga Star Wars.

La compañía confirmó el lanzamiento mediante un reciente tráiler en el cual se indica que los dos primeros episodios de la producción estarán disponibles esta fecha. De igual forma, se espera que esta nueva historia de Star Wars pueda profundizar en mayor medida las anteriores entregas de la saga.

La sinopsis oficial de The Acolyte explica que “la investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que surgen más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que se revelan fuerzas siniestras”.

La serie está protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, reconocido por su papel en la serie de Netflix El juego del calamar, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss, famosa por su papel de Trinity en la franquicia The Matrix.

Además, The Acolyte cuenta con el compositor Michael Abels, conocido por su trabajo en Get Out y Us, como autor de su banda sonora.

The Acolyte, una de las producciones más esperadas dentro del vasto universo de Star Wars, fue anunciada inicialmente en diciembre del 2020.

La nueva serie de Disney+, 'The Acolyte', estará protagonizada por reconocidos actores como Lee Jung-jae y Carrie-Anne Moss.

