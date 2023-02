‘Avatar 2′: ¿cuándo se verá en Disney Plus?

Trece años después del estreno de Avatar (2009), el 16 de diciembre del 2022 llegó a los cines su secuela Avatar: La forma del agua, la cuál ha logrado romper récords y meterse entre las películas más taquilleras de la historia del cine.

La cinta ha generado tal interés que, a casi un mes de su estreno, muchos se preguntan cuándo llegará a Disney Plus, ya que por el momento no hay una fecha exacta.

'Avatar 2' se estrenó el pasado 16 de diciembre del 2022. Foto: Disney

Aunque tenemos ejemplos recientes de estrenos en Disney Plus que poco antes estaban viéndose en el cine, parece que este no va a ser el caso de Avatar: The Way of Water.

La película todavía tiene mucho camino por delante en la gran pantalla. Mientras siga llevando a millones de personas a los cines, no tiene mucho sentido que se apresuren a introducirla en el catálogo de Disney+.

Un claro ejemplo de esta forma de operar sería con la película Black Panther: Wakanda Forever, que estuvo disponible en Disney Plus después del 1 de febrero, dos meses y medio después de su estreno en salas.

Tuk es uno de los nuevos y entrañables personajes que aparece en la secuela de 'Avatar'. Foto: 20th Century Studios

Este movimiento pone fin a la racha de estrenos casi simultáneos en Disney Plus y en salas de cine, tal como sucedió con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Por lo tanto, actualmente no hay una fecha de estreno de esta secuela en la plataforma de streaming Disney Plus, pero se espera que su debut sea una realidad en los próximos meses.