Shakira: revelación de exnovio que lo cambia todo

Antes de enamorarse de Gerard Piqué, Shakira tuvo varios pretendientes y algunos fueron novios formales que la recuerdan con aprecio. Así es el caso de Osvaldo Ríos, quien en La Casa de los Famosos recordó su romance con la artista colombiana.

El actor puertorriqueño y Shakira casi llegan al altar. Su romance duró un año y el vínculo era tan romántico que se dedicaban versos recíprocamente. Mientras el artista, que hoy transita sus 62 años, le escribía poemas a su musa, ella transformaba en canciones sus sentimientos por él.

El romance entre la expareja de Piqué y el ganador de un premio TVyNovelas transcurrió en 1997. Si bien algunos sostienen que la relación terminó porque él declaró para una revista falsedades como el hecho de vivir juntos cuando no era cierto. Ese año trascendió que la cantautora lo dejó por actitudes agresivas.

Antes de conocer a Antonio de la Rúa, Shakira compuso Tú, pensando en Osvaldo Ríos. Para el programa Chisme No Like, el histriónico mencionó: “Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías”.

Y además detalló que uno de sus versos, fue incluido en la canción No creo: “Ella me dijo: ‘¿Te puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?’. Yo le dije que sí, eso ya es tuyo, no es mío. Yo te lo regalé”.

Shakira y Osvaldo Ríos fueron pareja en 1997. Fuente: Instagram @shakira__1977 (El Universal/México/GDA )

Además de esta “colaboración” artística nacida de un amor profundo, Ríos también mencionó que Moscas en la casa fue inspirada en él.

“Fue una canción muy linda que se me escribió entre muchas otras que ya son del conocimiento público, como Tú y Ojos así. Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas porque ella escribía en ellas”, fue la declaración del exnovio de la artista nacida en Barranquilla.

