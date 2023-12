Sebastián Rulli afirma que no planea casarse ni tener hijos con Angelique Boyer

Los destacados intérpretes Sebastián Rulli y Angelique Boyer, consolidados como una de las parejas más apreciadas en el ámbito del espectáculo, están a punto de celebrar su primera década de unión en el año 2024, reafirmando con determinación su decisión de no formalizar su relación mediante el matrimonio ni contemplar la expansión de la familia.

Sebastián Rulli, en una reciente declaración a los medios de comunicación, expresó su actual decisión de no contraer matrimonio ni ampliar la familia con Angelique Boyer.

En esta ocasión, fue el actor argentino quien, recientemente, abordó el tema en una intervención ante la prensa. Rulli dejó patente que no hay planes inmediatos de contraer matrimonio ni de dar paso a la llegada de nuevos miembros a la familia.

Consultado sobre la eventualidad de un enlace nupcial, el actor respondió: “Sí, hace mucho tiempo que hablamos de muchas bodas. Seguimos muy felices”.

En cuanto a las razones que los llevan a postergar dicho compromiso, el actor afirmó: “La vida misma, la experiencia. Creo que en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así”.

Coincidiendo con la perspectiva de Angelique, Sebastián no comparte la creencia en la institución matrimonial: “Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos”, subrayó.

En lo que respecta a la posibilidad de tener descendencia, Rulli manifestó que no figura en sus proyectos: “Yo soy papá gracias a Dios, estamos felices así, la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo”.

Cabe destacar que Rulli ya ostenta la paternidad de Santiago, fruto de su matrimonio previo con la también actriz mexicana Cecilia Galliano.

El actor, de 48 años, y la actriz, de 35, acumulan nueve años de relación y han compartido roles protagónicos en diversas producciones televisivas, entre las que se incluyen Teresa, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana, Vencer el pasado y la próxima El extraño retorno de Diana Salazar.

