Miss Francia 2024, Eve Gilles, en el ojo del huracán de las críticas por su apariencia

La recién proclamada Miss Francia 2024, Eve Gilles, quien representa a Norte-Paso de Calais, suscitó intensas críticas a pesar de su coronación el 16 de diciembre.

La elección de Gilles generó controversia debido a que no se ajusta a los “estándares” tradicionales que se consideran en los certámenes de belleza, mientras que usuarios en redes sociales rechazan el concurso por enfocarse en una inclusión percibida como forzada.

Con tan solo 20 años, Eve Gilles es objeto de fuertes críticas por alzarse con el título y por su elección de llevar el cabello corto, exhibiendo un estilo pixie, caracterizado por ser más corto en la espalda y las sienes, con un flequillo voluminoso en la parte frontal.

Luego de su victoria en el concurso de belleza, que contó con la participación de 30 candidatas y se celebró en la ciudad de Dijon, Eve respondió a las críticas vertidas.

“Nadie debería dictarte quién eres o cómo debes lucir”, expresó al medio Le Monde. “Estamos acostumbrados a ver concursantes hermosas con cabello largo, pero en mi caso elegí un look andrógino con cabello corto. Cada mujer es diferente, todas somos únicas”.

El término “andrógino” o “andrógina” hace referencia a una cualidad en el ser humano que no se alinea con las características del sexo de uno, como una mujer con cabello corto, en este caso.

Además de su participación en certámenes de belleza, la joven francesa se dedica al estudio de matemáticas y estadística. Fue elegida como la tercera más votada por el público, logrando convencer al jurado para ser coronada como Miss Francia 2024.

Otra observación vertida sobre Eve Gilles se centra en su aspecto físico, señalando la falta de contornos y su notoria delgadez.

“Que la gente me critique por mi pelo no me molesta, porque puedo cambiarlo”, afirmó al diario Le Parisien después de su victoria. “Yo elegí este pelo, pero no elegí mi cuerpo, ni mi metabolismo, No entiendo como alguien puede criticar a una persona por algo que no puede cambiar”, añadió.

Eve evidenció ser una mujer resiliente y laboriosa, ya que trabajó en una fábrica en el pasado. “Realmente me hace feliz estar aquí. Tuve la oportunidad de defender lo que más me importa; es decir, los valores de las mujeres fuertes. Hace dos años trabajé en la fábrica y hoy soy Miss Francia. Esto demuestra que no importa de dónde venimos, podemos lograr nuestras metas”, expresó en una reciente entrevista concedida al canal de televisión TF1.

