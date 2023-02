Romeo Santos anuncia el nacimiento de Milano, su cuarto hijo

El cantante estadounidense Romeo Santos le dio una sorpresa a sus fanáticos en este San Valentín, pues reveló que nació su cuarto hijo, Milano.

Anteriormente, el 17 de enero, el bachatero estrenó el videoclip de su tema Solo conmigo, el cual hace parte de su álbum Fórmula Vol. 3. Este video generó gran impacto en sus fans, pues tiene escenas explícitas con una mujer y además reveló que esperaba a Milano.

Santos siempre mantuvo su vida privada fuera del ojo público; sin embargo, la revista Billboard aseguró que Santos y su novia Francelys, se desconoce el apellido de la mujer, iban a ser padres nuevamente.

“El rey de la bachata” ya tenía tres hijos: el primero se llama Alex y nació en el 2002, el segundo es Valentino, quien llegó a su vida en el 2019 y el tercero Solano, quien nació en el 2021.

Karol G se unió a Romeo Santos en ‘X si volvemos’, su nueva canción

El video musical dirigido por el director Fernando Lugo, comienza con el intérprete de Propuesta indecente y una modelo semidesnuda en una cama en la que simulan que tienen una noche de pasión, mientras canta:

“Buscaste muchos príncipes buscando el amor. Derrochaste tantos sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama pero yo fui quien selló tu corazón. Has fracasado en 100 relaciones sin saber por qué. Has amado fuerte pero no a este nivel”, es el estribillo de la canción.

Sin embargo, al final del video el bachatero presenta a su pareja real, quien revela su barriguita de embarazo. Además, Santos despide el clip con un beso en el vientre de su novia.

En menos de 24 horas, el video acumuló 541.000 reproducciones en YouTube y una vez sus fans conocieron la noticia no dudaron en felicitar al cantante. “Seremos tías de nuevo. Muchas felicidades esperamos que sea hembra”. “Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia”, se lee en los comentarios de su publicación en Instagram.

En setiembre del 2022, Romeo lanzó su quinto álbum como solista el Fórmula Vol.3. La revista Rolling Stone reconoció este disco como uno de los 100 mejores álbumes del 2022 y uno de los 50 mejores álbumes latinos del 2022.

