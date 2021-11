Comparan a The Weeknd con Romeo Santos al cantar bachata junto a Rosalía

Con una nueva producción discográfica que aún no ha salido al mercado, Rosalía está dando de que hablar con su nueva propuesta. La cantante española presentó este lunes 8 de noviembre un avance de La fama, el primer sencillo de su nuevo álbum, con la sorpresa de que este no es un tema en solitario sino que se trata de una colaboración con The Weeknd.

El tema será una bachata dominicana con un toque urbano. Lo curioso es que en el avance, de 37 segundos, se puede escuchar -como pocas veces- The Weeknd cantar en español algunos versos del tema.

La voz en español de The Weeknd suena prácticamente igual a la de Romeo Santos.

Esto provocó, inevitablemente, que muchos seguidores de los artistas comenzaran a comparar la voz de Abel Makkonen con la de Romeo Santos, conocido como ‘El rey de la bachata’, pues su tono en español y especialmente en este género se escucha bastante similar. Y por supuesto, los primeros memes ya se hicieron notar en las redes sociales.

The Weeknd cantando español be like: pic.twitter.com/C95iVkXyEk — Javi Levine Navarro (@MirreyNoble) November 8, 2021

The Weeknd cantando bachata suena muy parecido a Romeo Santos — salito :) (@mrsssomerhalder) November 8, 2021

El video musical de La fama se lanzará el próximo jueves 11 de noviembre y; además, de colaborar con The Weeknd, la producción contará con la participación del actor Danny Trejo.

Esta es la segunda vez que Rosalía unirá su voz a la de The Weeknd, pues en el 2020 estrenaron un remix de afamado éxito de Abel Blinding Lights.

El tema La fama es tan solo un adelanto de lo que incluirá MOTOMAMI, la nueva producción discográfica de la intérprete de Con altura.