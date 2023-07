Robert De Niro habla sobre la muerte de su nieto: ’Estoy profundamente angustiado’

Hace unas semanas todo era felicidad para Robert De Niro. Mientras que en el plano profesional el actor estrenó su nueva película Mi papá es un peligro, en el terreno personal se convirtió en padre por sétima vez. Sin embargo, en las últimas horas su felicidad se vio repentinamente opacada por una dolorosa tragedia familiar: su nieto, Leandro De Niro Rodriguez, murió este fin de semana a los 19 años.

Si bien hasta el momento solo la madre del adolescente —la actriz Drena De Niro— había hablado al respecto, en las últimas horas el actor rompió el silencio y confesó el desgarrador momento que están atravesando como familia.

“Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo”, expresó De Niro a través de un comunicado que su representante le envió a Page Six.

Robert De Niro junto a su hija adoptiva Drena y su nieto Leandro. (Tomada de redes sociales)

Tras hablar del difícil momento que les toca enfrentar, el protagonista de Los Fockers: la familia de mi esposo agradeció el cariño recibido y pidió privacidad para transitar el duelo en familia. “Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo”, sumó.

La encargada de dar la triste noticia fue su hija Drena, la madre del joven fallecido. Ayer por la noche, la actriz recurrió a sus redes sociales para despedir a su “hermoso y dulce ángel” con un emotivo posteo.

“Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida”, escribió la actriz y cineasta, de 51 años, junto a una foto de su hijo.

Tras aclarar que no sabe cómo será su vida sin él, la mujer —que fue adoptada por De Niro y Diahnne Abbott en 1976— confesó: “Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado... Desearía que el amor hubiera podido salvarte”.

Sin dar detalles de los motivos que lo llevaron a la muerte, la actriz concluyó su posteo con un angustiante “Lo siento mucho, mi bebé. Descansa en Paz, paraíso eterno para ti, mi niño querido”, remató arrobando al padre de su hijo, el artista Carlos Mare, quien inmediatamente reaccionó con unas emotivas palabras hacia su ex.

“Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio él y la pérdida que hoy sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es un hijo de Dios. En esta luna llena, su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear amor sin Leo”, manifestó el hombre mientras en su cuenta de Instagram eligió expresar su dolor a través de una imagen totalmente negra en señal de luto.

Inmediatamente, la publicación se llenó de mensajes de condolencia y amor para los padres del joven, entre los cuales se encuentran los sentidos comentarios de Andy Cohen y Naomi Campbell, que fue pareja de Robert De Niro por seis años. “Estoy tan triste de escuchar sobre el hermoso Leo”, escribió el conductor televisivo, mientras que la modelo advirtió lo “desconsolada” que se sentía “en este momento “tan triste y de pérdida”.

Si bien la causa del deceso no se supo de inmediato ni por boca de la familia, los informes policiales aseguraron a medios internacionales. que encontraron drogas cerca del cuerpo del adolescente fallecido.

Leandro, el único hijo de Drena; nació en el 2004. Al igual que su madre y su abuelo, este adolescente soñaba con ser actor y director. En su corta vida, participó en películas como Nace una estrella, Cabaret Maxime y The Collection.

A pesar de crecer en una familia de artistas y aspirar a una carrera en el medio, Leandro siempre mantuvo el perfil bajo. Mientras que el último posteo que Drena hizo junto a él fue para el Día de la Madre, la última referencia de su padre Carlos fue en mayo del 2022, cuando compartió una dulce foto de él durante una visita a un museo.

“Hace 10 años llevé a mi hijo Leo a uno de mis museos favoritos, el @hirshhorn, y nos maravillamos con la escultura del futurista italiano Giacomo Balla Lines of Force ll. ¡Mira esa alegría!”, subtituló junto a una imagen retro del joven mirando una escultura.

