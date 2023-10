¿Por qué critican a Eugenio Derbez? Actor defiende su opinión sobre el trabajo y salario de los jóvenes

El actor mexicano Eugenio Derbez ha estado envuelto en una serie de controversias en redes sociales, luego de que resurgiera una de sus entrevistas del 2018 con el medio Bloomberg. En dicha conversación, el actor mostró su inconformidad con los jóvenes que le preguntan por el salario antes de aceptar trabajar con él.

“Cuando te acercas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que administres mis redes sociales, necesito a alguien que maneje mis perfiles en las redes sociales. Tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. (Ellos responden): ‘Sí, claro, ¿cuánto me pagarás?’. No lo puedo creer, me enoja”, comentó el actor.

Derbez se refería específicamente a los jóvenes que trabajan como community manager; es decir, aquellos que gestionan y aumentan la visibilidad de las marcas o personas en las redes sociales.

Entrevista Eugenio Derbez con la periodista Adela Micha para 'Bloomberg' (2018)

Sin embargo, ante la creciente crítica digital, Derbez utilizó su perfil de X (anteriormente Twitter) para defenderse. En una publicación, dijo que la entrevista había sido cortada y sacada de contexto, por lo que compartió la versión completa y agregó: “Dejen de hacer chisme donde no hay”.

La pregunta inicial giraba en torno a si el actor creía que los jóvenes viven en función del dinero, a lo que Derbez contestó que “es otro mundo totalmente opuesto. A mí me habla alguien para un trabajo y puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas para poder decir: ‘Te cobro tanto’. Pero, no es lo primero en lo que piensas”.

Otra vez queriendo sacar de contexto la entrevista con @Adela_Micha ... vean la respuesta completa.



Dejen de hacer chisme donde no hay. — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) October 6, 2023

La conversación del 2018 resurgió debido a la participación de Derbez en el pódcast No hagas lo fácil del influencer mexicano Juanpa Zurita, el jueves 5 de octubre.

En esta plataforma, ambos conversaron sobre la carrera del actor y cómo ha logrado consolidarse como una figura importante en el mundo del entretenimiento en América Latina.

“Si tú sales a pedir trabajo, no vas a conseguir nada o vas a conseguir lo mismo que los demás. Pedir no me llevó a ningún lado; a mí me cambió la vida cuando en lugar de pedir trabajo, ofrecí trabajo. Un día en lugar de pedir, decidí que iba a llevar un libreto a Televisa” contó Derbez.

Por su parte, Zurita también dedicó una publicación al actor, a quien ve como un “modelo a seguir” por su comedia, trayectoria, sencillez y su habilidad por “romper cualquier obstáculo o limitante”.

“Desde afuera podría parecer que las puertas se la han abierto gracias a su apellido o enorme trayectoria… y no. Encima del gigantesco talento que tiene, hablemos de su determinación: Cual caballo en carrera, enfocado en sus objetivos e ignorando el ruido. Una disciplina como si su vida dependiera de ello. Y sin importar cuantos NO SE PUEDE se cruzaron en su camino, los tomó como gasolina para volar por encima de cualquier expectativa “realista” de esa gente que le dijo que no”, comentó el youtuber.

Derbez es reconocido por trabajar en filmes como No se aceptan devoluciones, La fea más bella, L Familia P. Luche, De viaje con los Derbez, Geotormenta, Hermanos y detectives, Vecinos y muchos proyectos más.

Actualmente, se encuentra en una gira promocional para su nueva película Radical, la cual se estrenará el 3 de noviembre.