Pandora nombra a los ticos sus padrinos: ‘Es un país muy especial’

Tras más de tres años de no presentarse en el país, el trío mexicano Pandora regresará a Costa Rica el 28 de enero. Lo harán para presentarse junto a Flans como parte de su exitosa gira Inesperado Tour, siendo en suelo tico el primer show del tour este 2023.

Por ese motivo, es que las intérpretes de temas como Cómo te va mi amor y el Popurrí de Juan Gabriel aseguran que los ticos serán sus padrinos en esta nueva etapa.

En entrevista con Viva, Isabel Lascurain, integrante del grupo junto a Mayte Lascurain y Fernanda Meade, habló acerca de lo difícil que fue montar este show, en el que Pandora no solo cantará a todo pulmón sus baladas, sino que bailará al ritmo de las Flans.

Isabel Lascurain, Mayte Lascurain y Fernanda Meade integran el trío mexicano Pandora. (Captura)

—¿Costa Rica es el país en el que deciden arrancar su gira Inesperado Tour del 2023?

—Sí, finalmente, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Van a ser nuestros padrinos, entonces estamos muy contentas y muy honradas de poder ir allá, estar con ustedes y disfrutar de este show.

—¿Cómo ha sido trabajar este tour con Flans, quienes cantan un género tan diferente?

—Ciertamente sí, se siente que son dos géneros muy diferentes, pero logramos hacer una unión increíble, una mezcla memorable de temas, cantamos mucho juntas durante el show. Entonces, nosotras cantamos mucho de Flans y ellas cantan mucho de Pandora. Nos hemos adaptado muy bien a eso, a esta nueva fórmula, que fue inesperado para todo el mundo, pero para nosotros ha sido muy sorprendente. Entonces existe Flans, existe Pandora y existe Inesperado. Y este es el sonido, las canciones y el show de Inesperado.

—¿Las retó como Pandora compartir escenario con Flans?

—Sí, lo que nos retó mucho fue el rollo de la bailada. Nosotras tardamos ocho meses montando los bailes, las coreografías. Ciertamente Flans se destaca mucho por la bailada, pero también nosotras tenemos otras canciones rítmicas que bailábamos, pero sí nos tuvimos que adaptar muchísimo.

“A mí me costó mucho trabajo aceptarme y ahora me doy cuenta de que sí bailo... a mi estilo, pero sí bailo, porque no me sentía de ninguna manera una buena bailaora, la verdad. Y resulta que el profe Charles (de baile) me dijo: ‘Isabel si yo viera que en algún momento lo que estás haciendo se viera ridículo, sería el primero en decírtelo’. Eso me dio mucha confianza y, por supuesto, el apoyo de Ilse y de Mimí que fue increíble. Esas montadas de canciones y de bailes la disfrutamos muchísimo.

“De veras que es un show en el que bailas, lloras, te emocionas y gritas... es un show que te lleva, te va manejando por las emociones y por las nostalgias de una manera increíble”.

El espectáculo 'Inesperado Tour' reune a las Flans y a las Pandora en el escenario. (Captura de pantalla)

—Eso también habla del compromiso que tienen ustedes con este proyecto...

—Completamente. Y si algo dijimos al principio, cuando se nos propuso hacer esta gira, fue: ‘queremos respetar mucho la esencia de cada grupo’ y ‘queremos cantar mucho juntas’.

“Queríamos hacer un solo grupo y este compromiso para nosotros fue muy retador, pero nos pusimos las pilas y creo que las señoras de nuestra edad también se identifican. La verdad es que nos lo han dicho muchísimo: ‘Ustedes han sido una imagen de que todo se puede en la vida’, ‘no te limites’. Si algo me ha enseñado esta gira es que sí se puede hacer todo mientras tú lo quieras hacer y tengas el ánimo de hacerlo.

“Mi hermano, que nos da muchísima lata, nos dice: ‘niñas, ustedes que ya están grandes, no deben de trabajar tanto’. Y aquí le decimos: ‘Brother, todavía tengo toda la energía, todas las ganas, todo el ímpetu’. Entonces estamos muy felices y agradecidas, primero con Dios por todo esto que está pasando y luego con el público, que ha sido maravilloso lo que han logrado con nosotras y hacer tantos shows sold outs”.

—¿En qué etapa llega este proyecto de Inesperado Tour para Pandora?

—Lo que pasa es que como veníamos de pandemia, todos veníamos un poco aletargados de no estar haciendo nada. Para nosotros la pandemia fue muy complicado porque pues nos pedían hacer lives, pero cada una en su casa era muy complicado porque la velocidad del internet no corre igual y no puedes cantar juntos. Hicimos algunos con toda la precaución y todo, pero no hicimos tantos como los que hubiéramos querido, los que nos pedían.

“Entonces, saliendo de esto, sí teníamos planeado grabar un par de discos como Pandora, pero pues ya se puso un poquito más arriba Inesperado, del cual ya sacamos un disco, un CD y un DVD, que se que se grabó en el Auditorio Nacional, a principios del año pasado. Entonces ahorita seguimos con ese otro disco que queremos hacer, pero ya estamos también pensando en hacer algo las cinco. En fin, estamos con muchos planes, y como tenemos tanto trabajo solo nos estamos dejando llevar”.

—¿Isabel, a nivel personal, qué representa para usted poder realizar todo este proyecto?

—A mí me emociona y me hace ser una mujer profundamente agradecida con Dios y con la vida, sobre todo por darme esa energía que se necesita. Además, ese amor y ese respeto que el público nos tiene y le tenemos, se agradece enormemente.

“Tenemos muchísimos fans de Costa Rica, muchísimos. Siempre que llegamos allá hay mucha gente en el aeropuerto, de veras es muy bonito y para mí este segundo empujón que tuvimos con Inesperado me ha llenado de energía, me ha llenado de agradecimiento, me ha llenado de emociones y me ha llenado de retos. Me he descubierto como una mujer entrona, una mujer que ve el reto y dice: ‘venga, me lo aviento’ y eso me da mucho gusto descubrirlo en mí”.

—Este también es el reencuentro de Pandora con los ticos después de la pandemia...

—Sí, y somos de casa, somos de casa totalmente. Nos sentimos en casa. Costa Rica para nosotras ha sido un público inolvidable, un país al que hemos ido muchísimas veces. De hecho, lo últimos encuentros que tuvimos fue en el 2019 y luego vino pandemia. Entonces sí, para nosotros los ticos son son muy especiales, es un país muy especial.

“Cantan de una manera, aplauden de una manera y gritan de una manera que a mí me emociona. Queremos revivir eso en el show”.