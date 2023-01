Mimí, de Flans, sobre los ticos: ‘Siempre buscan un rayo de sol aunque esté oscuro’

Después de muchísimos años de ausencia en Costa Rica, el grupo Flans volverá al país de la mano del trío romántico Pandora, para presentar su Inesperado Tour en el Estadio Nacional, el 28 de enero.

En entrevista con La Nación, Irma Angélica Hernández, mejor conocida como Mimí, no ocultó la alegría que le da regresar a territorio tico -junto a su compañera Ilse Olivo- para presentar éxitos como Bazar, No controles y Me he enamorado de un fan (Ivonne Guevara no forma parte de la gira).

Mimí promete que junto a Pandora darán un espectáculo único, en el que el público formará parte de un espectáculo que pasará de la fiesta al despecho, y viceversa, en cuestión de segundos.

Flans pondrá a bailar a Pandora; y las Pandora pondrán a sufrir con su despecho a Flans.

—¿Por qué Costa Rica es el primer país que visitarán Flans y Pandora este año?

—De verdad que para nosotros Costa Rica siempre ha sido como como un remanso de paz: es muy bonito, la gente es muy linda y qué lindo lugar, siempre nos han tratado tan bonito... y pues que padre que tengamos la oportunidad de regresar y que sea nuestro primer show del año. Así que ustedes van a ser nuestros padrinos de este año. Espero que nos den muchísima suerte.

“Así que el público tico tiene que ir al concierto, de verdad que sí. Es más, si yo no estuviera dentro de este show, yo iría a verlo. Entonces, ustedes que son tan energéticos, tan alegres, que siempre están buscando ese rayo de sol aunque esté oscuro, tienen que ir a ver este show porque es muy divertido, nostálgico, energético, van a salir muy contentos y motivados. Eso sí, lleven zapatos cómodos porque esto es como ir a misa: levántense, ahora siéntense, ahora levántense, ahora siéntense. O sea, van a disfrutar de unas baladas y de un romanticismo padrísimo, pero también van a bailar como unos locos.

Flans y Pandora ya tienen nueva fecha para su concierto en Costa Rica

“Además, esperamos estar en Costa Rica uno o dos días antes para ir a visitar y a comer rico”.

—Es un regreso que se da después de muchísimos años...

—Muchísimos, muchísimos. Teníamos muchísimo rato de no regresar y pues imagínate, ahora lo hacemos con este Inesperado Tour que está muy bonito, con nuestras hermanas de Pandora. La verdad es un show que nos ha dejado muchas más satisfacciones y superó todo, todo lo que pensábamos que iba a ser.

De izquierda a derecha Mimí, Ilse (al centro) e Ivonne. Ellas son las integrantes originales de Flans. Foto: Instagram.

—¿Realmente fue algo inesperado?

—Pues fíjate que, precisamente, quisimos jugar con esta palabra ‘inesperado’ porque sí, todo fue inesperado... más para nosotras. Pero muy esperado, porque de hace muchos años por todos lados nos decían que querían que nos juntáramos, que querían que hiciéramos algo juntas, que querían que fusionáramos de alguna manera estas dos carreras y las que menos lo veíamos éramos nosotras, porque le decían a Pandora y Pandora decía: ‘no, no lo veo’. Y nos decían a nosotras y no lo veíamos, como que nos costaba trabajo pensar cómo se podían fusionar dos géneros tan tremendamente diferentes: las Pandora son románticas, hacen todo un juego de armónico de voces, ellas dan recitales; y nosotros somos un relajo, saltamos como chapulines y nuestra música es muy energética.

“Nosotras nos preguntábamos cómo le iban a entrar las Pandora a esto y pues lo logramos. Hay que destacar la actitud de las pandoritas, porque para ellas fue un poco más complicado porque tuvieron que aprender coreografías, le entraron a la bailada y las sacamos de su zona de confort. Maite, al principio decía: ‘a mí no me interesa bailar’, y ahora no sabes cómo lo disfrutamos. Todas ellas ya toman clases de baile y ya les gustó esto de la bailada y la verdad lo hacen muy bien”.

—¿En qué momento a nivel personal llegó este proyecto para usted y las Flans?

—En uno en el que nos volvemos a sorprender, porque esta es una carrera muy caprichosa. De repente parece que tienes todas las condiciones y de repente no va bien.

“Cuando viene todo el tema de la pandemia, por ejemplo, pues lo primero que había que cortar era esto, entre muchas otras cosas. Hoy por hoy está funcionando el reggaetón, el género urbano y de repente nos volvemos a sorprender, porque aún así este show fue uno de los más vendidos y aplaudidos del 2022. Entonces, a nivel personal, es sorpresa y orgullo de un trabajo muy bien hecho de parte de Pandora y de Flans”.

Ilse Olivo y Mimí son las dos integrantes de Flans que se unieron al 'Inesperado Tour'. Ivonne (cabello negro) decidió no participar. (Captura Instagram)

—¿Cómo ha sido esta nueva etapa para Flans: ustedes más maduras y sin Ivonne?

— Sí, sobretodo sin Ivonne, que es cierto, antes de la pandemia ella dijo: ‘Pues no es falta de cariño, no son ustedes’, y decidió retirarse, lo cual es muy válido. De repente uno tiene que hacerle caso a su corazón, y su corazón le dictó que ya quería bajarse del escenario, de los viajes y de todo esto. Nosotras siempre agradecidas.

“Siempre nos decían: ‘oye, van a meter a una tercera’, y nosotras: ‘no, Flans somos nosotras tres’. Entonces Ilse y yo somos las representantes de este changarro y aquí lo cuidamos. Nosotras nos sentimos como un par de adolescentes, el tema es la actitud que tengas para hacer las cosas y tenemos muchísimos ejemplos de gente que la edad le vale un pepino. Se trata de personas que simple y sencillamente hacen lo que le gusta y a eso no le puedes decir nada más que qué bien que lo hagas.

“Mucha gente nos dice: ‘es que ustedes eran un grupo muy infantil’, y pues sí, pero ya no, ahora lo modificamos y nos volvemos a sentir niños todos, tanto el público como nosotras cuando nos subimos al escenario y esa es la magia que tiene la música: no tiene edad, no tiene época, no tiene tiempo. Entonces es una época muy hermosa, es una época muy bonita, en la que estamos bien agradecidas y tenemos más energía que nunca. Eso sí, de repente hemos visto a los más chavos que no aguantan y nosotras por el contrario, nos tiramos dos o tres conciertos y como si nada”.

Entradas Copiado!

Para este espectáculo todavía quedan entradas disponibles.

Los precios varían según la localidad: Inesperado Premium cuesta ¢98.000, VIP vale ¢65.000, Oro Central especial, ¢60.000; Oro Central, ¢55.000; Oro Lateral, ¢50.000; Central Premium, ¢49.000; Central, ¢44.000; Sector lateral, ¢40.000; Gradería central; ¢37.000, Gradería lateral derecha, ¢20.000 y Gradería lateral izquierda, ¢20.000.

Los boletos se pueden conseguir por medio de la página web www.eticket. cr.