Nicolas Cage reveló la película que le valió un Óscar y nunca le pagaron

En 1995, se estrenaba Adiós a Las Vegas, película que le valió nada menos que un premio Óscar al actor Nicolas Cage , quien interpretó a Ben Sanderson, un guionista que acababa de perder su trabajo en Hollywood por su adicción al alcohol y decidió viajar a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para beber hasta morir.

En ese momento de la trama, el protagonista se cruza con Sera (Elizabeth Shue), de la que se enamora perdidamente. La cinta dirigida por Mike Figgis posicionó a Cage como una de las estrellas del momento. Sin embargo, recientemente trascendió que quizás esa fue la única “retribución” que recibió por su labor.

Cage es parte del conglomerado de estrellas que participan del Festival de Cine SXSW que se lleva a cabo durante estos días en Austin, Texas, Estados Unidos. Ahí, el actor, de 60 años, brindó una entrevista al medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales Business Insider en la que confirmó que nunca recibió una compensación económica por su trabajo en aquella película.

Sin embargo, le quitó peso al hecho y aseguró: “La verdad es que no estuve pensando en eso. Desempeñé el papel que tenía que desempeñar. Simplemente, tenía que hacerla. No tenía ninguna duda de que sería una experiencia y una gran película. No iba a dejar de hacerlo; me pagaran o no, iba a filmarla”, explicó el actor, que se encuentra en la ciudad de Austin promocionando su nuevo film, Arcadian.

LEA MÁS: Lisa Marie Presley: Nicolas Cage confesó estar ‘desconsolado’ ante la muerte de su exesposa

Nicolas Cage interpretó a un guionista que perdió su trabajo en Hollywood debido a su adicción al alcohol en la película por la que ganó un premio Óscar.

Los rumores sobre la falta de paga surgieron cuando Figgis le dijo al medio The Hollywood Reporter que ni él ni Cage recibieron nunca sus honorarios de $100.000 por dirigir y actuar en la película.

En ese momento, el realizador indicó que el estudio le aseguró que la película nunca obtuvo ganancias. Sin embargo, trascendió que el filme, que contó con un presupuesto de $4 millones, recaudó solo en los Estados Unidos $32 millones.

LEA MÁS: Nicolas Cage hizo filmes de ‘poca monta’ en los últimos 10 años para pagar sus deudas

“Y bueno, las cosas fueron así. No puedo quejarme porque a partir de ese momento mi carrera despegó de nuevo y en el siguiente proyecto que hice me pagaron muy bien. Y, en el caso de Nicolas, en un año estaba ganando $20 millones por película, lo que fue bastante bueno”, explicó el director.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.