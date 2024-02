Natalia Rodríguez celebra su aniversario de bodas por primera vez tras cuatro años de matrimonio

La reconocida presentadora del programa ¡Qué buena tarde!, Natalia Rodríguez, celebra este jueves 29 de febrero su aniversario de bodas por primera vez después de cuatro años de matrimonio.

La singularidad de esta celebración radica en que Rodríguez contrajo matrimonio con su esposo Emilio Garro el 29 de febrero de 2020, coincidiendo con un año bisiesto. Por lo tanto, hasta este 2024, no se había presentado la fecha real de su aniversario.

“No me van a creer, pero por estar viendo la Fórmula 1, Emilio me dijo: ‘Bueno, chao’. Ni él me dijo feliz aniversario ni yo tampoco, o sea, hoy es nuestra primera fecha real”, expresó esta mañana la presentadora en sus historias de Instagram.

Con humor, Natalia agregó que planeaba llamar a su esposo para felicitarlo, aunque aún no podía creer que ambos hubieran olvidado su día especial.

¿Qué es un año bisiesto?

El año bisiesto es una peculiaridad del calendario que surge debido a la discrepancia entre el período orbital de la Tierra alrededor del Sol, que no se ajusta exactamente a 365 días. Requiere aproximadamente 5 horas, 48 minutos y 46 segundos adicionales para completarse. Estas horas adicionales, aproximadas a 6, se acumulan y, cada cuatro años, se añade un día extra al calendario, creando así un año bisiesto con 366 días, siendo febrero el beneficiado con un día adicional.

Natalia Rodríguez y las carreras de Fórmula 1

Naty, como la conocen muchos de sus amigos, es una apasionada seguidora de las carreras de Fórmula 1. Recientemente, compartió que el sábado 2 de marzo comienza el Gran Premio de Bahréin 2024. “Empezó mi vicio”, añadió la comunicadora.

Anteriormente, Natalia Rodríguez había viajado a diferentes países para disfrutar de este deporte en vivo, particularmente para cubrir las carreras de Fórmula 1 en Texas, Estados Unidos, lo cual documentó a través de sus redes sociales.

