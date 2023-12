Murió James McCaffrey, actor de ‘Sex and the city’, a los 65 años

James McCaffrey, reconocido actor de la célebre serie Sex and the City, falleció a la edad de 65 años luego de enfrentar el mieloma múltiple, una forma de cáncer que afecta las células plasmáticas.

James McCaffrey falleció el 17 de diciembre a causa de un mieloma múltiple.

El portavoz de McCaffrey informó a TMZ sobre el deceso de la estrella el 17 de diciembre. No obstante, fue su colega Kevin Dillon, conocido por su participación en la serie televisiva Entourage, quien compartió la triste noticia en sus plataformas de redes sociales, acompañando la revelación con una fotografía de ambos.

“James McCaffrey tuvimos suerte de haberte conocido. Mi mejor amigo te echaremos de menos”, expresó Dillon en una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

El representante del fallecido actor también destacó que McCaffrey, pupilo destacado del productor Dick Wolf en Swift Justice, disfrutó de una exitosa trayectoria de 35 años en el ámbito televisivo y cinematográfico. Formado en el Actor’s Studio, mantuvo inalterado su amor por la creación de personajes, si bien su atractivo físico a menudo lo impulsó hacia roles protagónicos.

McCaffrey, reconocido por prestar su voz al famoso personaje de videojuegos Max Payne y por protagonizar el programa televisivo Viper, dejó su huella en una extensa lista de producciones, entre ellas Rescue Me, Revenge, Beautiful People, Law & Order: SVU, As the World Turns, Swift Justice, Civil Wars, Canterbury’s Law, Suits, Blue Bloods, Bluff City Law y She’s Gotta Have It.

Además de su destacada presencia en la pantalla, McCaffrey incursionó en la industria cinematográfica con notables actuaciones en películas como La verdad sobre perros y gatos, La gran apuesta, Un hombre superdotado, American Splendor y Ella me odia, entre otras.

Rochelle Bostrom, cónyuge de James McCaffrey, y su hija Tiernan, son los seres que perduran tras la partida del destacado actor.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.