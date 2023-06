Kim Cattrall volverá a ser ‘Samantha Jones’ por una sola noche en Sex and the City

Kim Cattrall aparecerá en el último episodio de la segunda temporada de 'And Just Like That'. (La Nación de Argentina)

Por una sola vez, y sin verse las caras con sus antiguas compañeras, Kim Cattrall volverá a ser Samantha Jones. La esperada reaparición se producirá en el último episodio de la segunda temporada de And Just Like That, la serie que le da continuidad al universo de Sex and The City.

Según reveló Variety, Cattrall grabó su breve participación el 22 de marzo en Nueva York. En la escena se la verá de nuevo como Samantha Jones manteniendo una conversación telefónica con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

La publicación de Hollywood anticipó que no hubo ni habrá contacto alguno entre Cattrall y las otras tres protagonistas de Sex and the City y su secuela (además de Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis). Cattrall tampoco habló con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King.

No se anticiparon hasta ahora detalles de la conversación que formará parte de la trama del episodio final de la nueva temporada de And Just Like That, cuyo primer episodio saldrá al aire a través de HBO Max el 22 de junio. Como esta serie se programa al estilo tradicional, con la presentación de un nuevo episodio cada semana, la reaparición de Samantha se demorará hasta agosto.

Quienes vieron la primera temporada de And Just Like That saben que a lo largo de su desarrollo Carrie y Samantha intercambiaron varios mensajes de texto. Luego de que Cattrall decidiera en el 2017 tomar distancia definitiva de Samantha Jones, disconforme con el modo en que iba a ser retratado en un tercer largometraje de Sex and the City (proyecto que nunca se concretó), King y su equipo de guionistas tradujeron ese distanciamiento en And Just Like That mudando a Samantha a Londres. Desde allí, Cattrall retomará su personaje frente a las cámaras, con el teléfono en la mano, conversando una vez más con Carrie, pero sin verse las caras en ningún momento.

La actriz canadiense aceptó volver al papel más reconocido de su carrera, al menos por una sola vez, después de varias conversaciones con Casey Boyles, director ejecutivo de HBO. El acercamiento entre las partes se produjo hace algo menos de un año, mientras se grababa la primera temporada de And Just Like That, pensando en que ese regreso tan esperado acompañaría de la mejor manera la celebración de los 25 años del estreno de la primera temporada de Sex and the City.

Cattrall forma parte del elenco protagónico de Mi papá es un peligro, la película protagonizada por Robert De Niro y Sebastian Maniscalco que se estrena este jueves en los cines argentinos, y reaparecerá en el mundo del streaming interpretando a una poderosa empresaria del mundo del maquillaje en la serie de Netflix Glamorous, cuyo estreno está anunciado para el 22 de junio, la misma fecha en la que comenzará el recorrido de la nueva temporada de And Just Like That.

Después de la ruptura provocada por los desacuerdos alrededor del fallido tercer largometraje de Sex and the City nunca hubo señales de posibles reencuentros o reconciliaciones. Todos los puentes entre Cattrall y sus excompañeras, especialmente con Sarah Jessica Parker, parecían rotos hasta hace poco. “Creo que no estaría de acuerdo con que Kim se sume a And Just Like That. Hay demasiada historia pública”, dijo Parker en febrero pasado a Variety, cuando anticipó detalles de la inminente segunda temporada.

En esa misma fecha, el productor ejecutivo King fue todavía más lejos al afirmar: “No volveremos a ver a Parker y a Cattrall juntas”. Por lo que acaba de saberse, los dichos de King se mantienen, pero solo en lo que respecta a un encuentro presencial. Por ahora a través del teléfono, y en una sola escena que será la comidilla de todo el mundo televisivo en los próximos meses, Carrie Bradshaw y Samantha Jones volverán a hablarse muy pronto.

