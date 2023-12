Madonna arroja cerveza a presentador de televisión en pleno concierto

La destacada intérprete estadounidense, Madonna, recientemente se presentó en la ciudad de Nueva York como parte de su Celebration Tour, y en la audiencia se hallaba un conocido presentador de televisión que no resultó agradable para la artista.

A pesar de los desafíos de salud recientes que enfrentó, Madonna continúa en su gira, que inició el 14 de octubre e incluyó 30 conciertos en 12 ciudades de Norteamérica y Europa. El 16 de diciembre, la artista llegó a la ciudad de Nueva York para ofrecer un espectáculo en el Barclays Center, con capacidad para albergar a unas 19 mil personas.

Entre los asistentes se encontraba el influyente presentador de televisión estadounidense Andy Cohen, reconocido por conducir programas de entrevistas como Ex-Rated with Andy Cohen, For real: the history of reality TV y, más recientemente, Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Sin embargo, la presencia de Cohen no fue bien recibida por Madonna, ya que en el pasado hizo comentarios poco halagadores sobre su carrera y apariencia física. La cantante aprovechó la oportunidad para responderle directamente cuando lo identificó entre la audiencia de la primera fila, según informó Entertainment Tonight.

El enfrentamiento se produjo cuando Madonna detuvo el espectáculo y se dirigió hacia la ubicación de Andy, expresando: “¿Qué suerte tengo, Andy? Si dices una cosa mala más sobre mí en tu programa, voy a... oh, te meterás en muchos problemas pequeña reina alborotadora”. La artista lanzó el contenido restante de una botella que sostenía en sus manos.

Para sorpresa de todos, Cohen no tomó a mal el gesto de Madonna y, en cambio, parecía entusiasmado, tratando de comunicarse con la cantante mientras la observaba con una sonrisa.

Horas después, al finalizar el espectáculo, Cohen compartió en su cuenta de Instagram la emoción que experimentó cuando Madonna detuvo su concierto solo para dirigirse a él. “¿Qué suerte tengo?”, escribió Cohen, describiendo el momento en que la cantante, luciendo un llamativo sombrero de vaquero rosa y un atrevido corpiño con temática del oeste, preguntó a la audiencia antes de dirigir la llamada y respuesta directamente a él.

El historial entre Andy y Madonna revela que los problemas entre ellos surgieron porque la cantante se negó a ser entrevistada en el programa del presentador, a pesar de sus múltiples intentos de conseguirla como invitada.

Sin embargo, Cohen demostró que los supuestos problemas no eran ciertos, al menos no desde su perspectiva. En su publicación, dejó en claro que es un ferviente admirador de la intérprete de Like a Virgin.

“Soy fan de Madonna desde siempre, así que es una emoción y un honor que la ‘Reina de los problemas’ me llame ‘reina alborotadora’, ¡me inclino! Además, vayan a ver la nueva gira. ¡Me dejó atónito! Qué noche tan buena. No puedo esperar para regresar”, añadió Cohen.

