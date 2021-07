”Ha sido super bonito, porque muchas mujeres me escriben pidiéndome consejos y ayuda, y yo trato de aportar desde mi perspectiva de vida y lo que a mí me ha funcionado. Creo que a ellas les ayuda mucho. Yo siempre he sido una persona que he tratado, por la familia de la que vengo y los valores que me han inculcado, de mantenerme como muy leal y fiel a mi esencia y eso es algo que para mí es muy valioso”, comentó.