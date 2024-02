Maluma hace realidad el sueño de su mamá al llevarla a un concierto de Luis Miguel

Maluma se encontraba entre los miles de espectadores que se deleitaron con un reciente concierto de Luis Miguel en Colombia. Sin embargo, no acudió solo, sino en compañía de su madre, Marlli Arias, ferviente seguidora del “Sol de México”.

Luis Miguel brindó su espectáculo el pasado 17 de febrero en la ciudad de Bogotá. No obstante, nadie anticipaba que el intérprete de Según Quién sería uno de los expectantes aguardando el retorno del “Sol” a su país.

Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, compartió una publicación que reveló en qué empleó su fin de semana, sorprendiendo a más de uno al evidenciar que lo dedicó en compañía de su madre, asistiendo al concierto de “Mickey”.

“Anoche mi cita fue con mi madre, cuyo sueño era ver a Luis Mi. ¡Sueño cumplido!”, expresó el colombiano en su cuenta de Instagram.

Además, acompañó este mensaje con una serie de fotografías que ilustran los pasos de su día; en primer lugar, muestra una imagen en la que camina del brazo de su madre, a punto de abordar un avión privado que los trasladó directamente al Coliseo MedPlus, sede del espectáculo.

Posteriormente, el cantante de Felices los 4 compartió una imagen en la que ambos están a bordo del avión, disfrutando de una botella de vino mientras se dirigen hacia su destino.

Asimismo, compartió un video en el que se aprecia a Marlli muy emocionada al ver al “Sol”, mientras éste interpreta en el escenario su éxito Hasta que me olvides.

El cantante de 30 años también mostró parte de su cena, que disfrutaron luego de casi dos horas de concierto.

Por su parte, Marlli también compartió momentos del concierto en su cuenta, destacando las interpretaciones de temas como Será que no me amas, Suave, Culpable o no, Hasta que me olvides, Por debajo de la mesa, Te recuerdo así y Entrégate.

Maluma compartió en sus redes sociales momentos junto a su mamá durante el concierto.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.