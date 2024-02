Maluma publica fotos polémicas en redes y le llueven las críticas

El cantante colombiano Maluma suscitó críticas recientemente luego de publicar unas fotografías en sus plataformas de redes sociales.

A pesar del respaldo y afecto de una extensa base de seguidores a nivel mundial, quienes celebran cada uno de sus logros y la próxima llegada de su primer hijo, también enfrenta reproches por lo que algunos consideran errores.

El artista, reconocido por éxitos como Borro Cassette y Felices Los 4, compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que aparece desnudo, cubierto de billetes en una bañera y luciendo una gran cantidad de joyas con diamantes.

“¿Brilla o no brilla el ‘BLING BLING’...?”, fue el comentario que acompañó las fotografías, las cuales son mayoritariamente criticadas por sus seguidores por considerarlas innecesarias y por mostrar falta de humildad por parte del artista, quien recientemente asistió a los premios Grammy 2024 el 4 de febrero.

Los comentarios expresados en su mayoría reflejan disgusto, como: “¡Qué fotos tan innecesarias!”, “No presumas el dinero, porque ahí hay demasiada miseria para otros, está bien que lo tengas y disfrutes, pero no es justo que te acuestes encima del dinero”, “¡Un poco de humildad! ¡Yo creo que no hay necesidad!”, “A lot of money makes people stupid”, “Pasó de ser el ídolo sencillo, humilde y alegre para volverse prepotente, altivo y en ocasiones grosero con sus fans y personas que lo admiran y quieren...”, y “Me caías súper, pero este tipo de mensajes en un mundo donde cada vez hay más gente por debajo de la línea de la pobreza hiere”.

A pesar de estar nominado en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino en los premios Grammy, Maluma no obtuvo el galardón, que recayó en la guatemalteca Gaby Moreno, como anunció en su cuenta de X luego de la ceremonia en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

“¿Qué se considera música pop? Espero sus opiniones, me quedé con ganas del GRAMMY”, escribió en la red social después de llevarse a cabo el evento.

