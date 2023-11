Lisbeth Valverde: ‘Me veo siendo Miss Universo y haciendo historia para Costa Rica’

Desde que fue coronada el 16 de agosto, Lisbeth Valverde Brenes, Miss Costa Rica 2023, no ha dejado de prepararse para “dar lo mejor de sí” en Miss Universo, concurso que este año realizará su edición 72 en El Salvador.

La profesora de educación especial ha realizado, como parte de su preparación, viajes a Colombia, Estados Unidos y El Salvador, en los cuales ha afinado su pasarela, guardarropa y los vestidos para los momentos trascendentales del certamen más importante del mundo.

Lisbeth Valverde: 'El apoyo de Costa Rica me tiene muy motivada'

Atender compromisos y afinar todos los pormenores antes de su viaje al concurso, se han tornado en jornadas extenuantes que para Lisbeth son solo un escalón más para abrazar su sueño de convertirse en Miss Universo. Si este anhelo se llegara a concretar, Valverde sería la primera costarricense en alcanzar esa anhelada corona. Ella está convencida de que lo puede lograr.

Desde la competencia hasta coronarse como Miss Costa Rica 2023, Lisbeth, quien habla inglés fluidamente, se ha mostrado como una reina simpática y cercana. La mujer que parece una muñeca Barbie de carne y hueso transmite calidez y para nada simula ser una estrella inalcanzable. De igual manera, deja ver su determinación, una que la acompaña desde su infancia en la que las limitaciones económicas nunca le cerraron puertas.

Antes de viajar, la representante tica participó en una dinámica con La Nación en la que caminó y compartió en San José con “un pueblo” que evidenció aceptarla como reina. Además, habló extensamente sobre todos los detalles entorno a Miss Universo, que van desde sus cuidados físicos y emocionales, de sus atuendos y el concepto de Barbie centroamericana que aprovechará. A su vez, la vecina de Uvita, de Osa, reveló algunos datos de los trajes de gala y nacional que lucirá en la competencia.

La final de Miss Universo se realizará en El Salvador este 18 de noviembre.

Lisbeth Valverde representará a Costa Rica en Miss Universo a partir de este 3 de noviembre. La final del certamen será el 18 de noviembre. (JOHN DURAN)

-¿Cómo ha sido su preparación física?

–Soy constante con mi alimentación, la hidratación, trato de dormir ocho horas, porque es importante estar descansada. Necesito energía. Tengo la ventaja de que me patrocinan con la alimentación y tengo un plan nutricional. Organizo todo dependiendo de donde esté: siempre tengo proteínas, carbohidratos y ensaladas. También me encanta comer frutas. Si me da ansiedad, me gusta comer algo rico. Soy dulcera. Mi debilidad es el cafecito con algo dulce.

“También tengo apoyo de gimnasio, entreno donde vivo y hago ejercicios que me gustan. Cuando viajo, trato de andar bandas”.

-¿Cómo se ha sentido y preparado emocionalmente?

–Me he sentido muy bien, sobre todo por el apoyo que me han dado en el país. Es importante para una reina o quien represente a todo un país, recibir el apoyo del pueblo y de quienes te conocen. Que vean el esfuerzo, lo que hacés. He mantenido la comunicación por redes sociales y a través de los medios de comunicación que me dan oportunidad de que el pueblo sepa más de mí. El apoyo es importante para mí y me mantiene emocionalmente estable.

“Tengo varias emociones: ansiedad y nervios de lo que viene; por otro lado, tranquilidad, al ver el apoyo de todo el país apoyándome y mandándome mensajes de amor y cariño. Mi familia y mi novio siempre me preguntan cómo me va, todo ese apoyo aliviana la carga de actividades y compromisos que a veces es tan pesada. Fuera del país, he conocido personas que se han unido a mi sueño de representar este país. Estoy muy agradecida. El apoyo de la organización me da tranquilidad. Sé que no estoy sola en este proceso”.

-Los atuendos y proyección desde el día uno de la competencia son fundamentales en Miss Universo. ¿Cuántas maletas lleva?

–Serán seis maletas. Voy con mis zapatos Del Barco, hemos trabajado diseños personalizados de acuerdo al concepto que quiero llevar, me gusta el calzado alto, que me estiliza la pierna. En Colombia practiqué la pasarela con zapatos bastante altos. Llevaré calzado de 15 centímetros para los eventos más importantes.

“Con mi patrocinadora de Kenana conseguí nuevos vestidos, accesorios, bolsitos y más para resaltar. Tengo muchas cosas que empacar para 15 días”.

-¿Cuál será el concepto de sus atuendos?

–Se contemplaron varios aspectos. Primeramente, colores que me resaltan: llevo muchos tonos en rosado, verde, azul, morado y colores neutros como negro y blanco. Contemplamos la temperatura de El Salvador, que va a estar bastante calientito. Llevo vestimenta que me haga sentir cómoda, voy a andar en muchas actividades. Es importante verme bella, pero sentime cómoda. Voy con mucha sandalia, zapatos abiertos y, por ahí, un par de botas y opciones cerradas.

Lisbeth Valverde contará con la compañía de su mamá Margoth Brenes (en la imagen), de su novio Travis Cones; de la directora de la organización, Gabriela Alfaro, de varios patrocinadores como Daniel del Barco, entre otros. Foto: Margoth Brenes para LN

–¿Qué hay del concepto de Barbie con el que tanto la han relacionado?

–Este año en la competencia hay nueva candidatas rubias. Es importante resaltar las características que tengo: cabello rubio, ojos claros y este ha sido el año de Barbie. Llevo algunos looks inspirados en Barbie. Aún no lo puedo revelar, pero en momentos importantes de la competencia habrá algunos atuendos icónicos de Barbie.

“Las redes me han catalogado como la Barbie centroamericana. El concepto quedó bien aprovechando que este año está de moda”.

-¿Qué puede contar del traje nacional/típico? Este tema siempre despierta mucha curiosidad...

–La diseñadora fui yo. Miss Universo pide que la candidata esté involucrada. Lo construí con doña Gabriela Alfaro (directora de Miss Costa Rica). Quería algo que representara a Costa Rica y que no se hubiera llevado antes. No puedo revelar qué es. Es algo que me representa mucho y a la zona donde vino.

-¿Inspirado en el mundo marino?

–Algo como relacionado con el mar. Es voluminoso, con brillo, perlitas y varios accesorios en la cabeza, mucho color.

-¿Es fantasioso o más realista? Porque este año también fue el de la película La Sirenita en su versión Live Action…

–Es como fantasioso porque lleva como mucho brillo. Está inspirado en llamar la atención y en dejar un mensaje que en el momento adecuado se desplegará del traje. En la confección de una parte del traje, me ayudó una modista de Alajuela, y unos amigos de Guanacaste están haciendo una colaboración con un venezolano que se encargó de otra parte del traje.

“El traje nacional es muy representativo de Costa Rica y también envuelve al mundo. Lleva un mensaje que quiero compartir en una plataforma tan importante como Miss Universo, también siendo amante de naturaleza, quiero que sea un mensaje que viviendo de un país tan biodiverso, rico y verde, es importante dejar un mensaje inspirado en lo que nos representa. Me voy a sentir muy yo, porque es algo muy de mi estilo de vida. Va a ser muy significativo para mí. Los costarricenses se van a sentir muy orgullosos”.

-Ahora vamos con el vestido de gala, otra de las piezas claves de la competencia. Antes nos contó que cinco diseñadores internacionales se lo ofrecieron… ¿Cómo se sintió?

–Fue una sorpresa, pasó muy rápido. Empezaron a contactarme por medio de redes sociales. Después hice conversaciones virtuales y logré decidirme por uno de ellos: el colombiano Fernando Marín, él ya ha diseñado diferentes trajes para Miss Universo de candidatas a nivel mundial y de Costa Rica. Ya tenía una muy buena referencia de él. Además, siento que uno tiene que sentir la energía. Sentir que es con la persona que se quiere trabajar (...).

A mediados de octubre, Miss Costa Rica participó en una dinámica con 'La Nación' en la que compartió en San José centro con los ciudadanos, quienes le demostraron "aceptarla como su reina". (JOHN DURAN)

-¿Qué puede adelantarnos de este vestido tan especial?

–Desde que Fernando y yo hablábamos, él me decía que en qué me quería inspirar, que quería que yo sintiera que el traje me representa. Le envié ideas que encontraba en Internet y también de colores. Logramos, en conjunto, definir un diseño adecuado para las dimensiones de mi cuerpo con el color indicado. Yo quería uno y me dijo que ese podía verse muy oscuro en el escenario y que yo no me quería opacar, más bien resaltar.

“Vamos a usar ese mismo color, pero en otra tonalidad. El vestido lleva 15 bolsas de cristales. Va a ser bastante pesado y brillante. Quería que fuera algo que tuviera significado para Costa Rica. También está inspirado en Costa Rica”.

-¿Usará el mismo en la preliminar y en la gala final?

–Todavía no estoy segura. También tengo otras opciones de otros diseñadores. Hasta que ya me mida los vestidos hechos voy a decidir. Sí espero usar el del colombiano en la preliminar. Si me siento muy cómoda, lo voy a usar también en la final. Quiero decidir entre las opciones.

–¿Cuántas opciones tiene?

–Tengo varias opciones de Boutique Valesky, que me patrocina. Tengo el apoyo de Jesús Alvarenga, un diseñador en El Salvador. Él me escribió, hicimos videollamada y pude ver todo el atelier donde tiene vestidos espectaculares. Él ya los tiene hechos y me dijo que lo que sea que me quiera llevar, él me lo patrocina para Miss Universo. (Lisbeth los visitó entre el 22 y 24 de octubre).

“Necesito trajecitos no solo para gala de noche, sino para cóctel, cenitas y actividades. La idea es llevar vestidos bien bonitos”.

-¿Qué podemos esperar de usted en Miss Universo?

–Que me lo disfrute como si no hubiera un mañana. Es una experiencia única con la que muchas chicas han soñado y por la que han trabajo por años. En este momento, se me dio a mí la oportunidad. Me siento muy honrada, quiero vivirlo, disfrutarlo. No quiero el día de mañana decir: ‘si hubiera hecho esto…’.

“Quiero darlo absolutamente todo. Que se note que lo disfruto. Desde mi percepción, el jurado ve eso, cuando es forzado o cuando realmente su sonrisa es porque está feliz, emocionada y sorprendida. Manejar las emociones naturalmente, que el jurado pueda percibir esa energía. Ir muy costarricense, muy auténtica. Lo que llevo es en representación de mi país, de mi pueblo”.

“De mi participación en Miss Universo pueden esperar mucha pasión, mucho compromiso y la disciplina que se ha reflejado en los últimos cinco meses desde que empezó la competencia nacional. Que me vean como una más de Costa Rica que está persiguiendo el sueño y que va con todo el cariño por Costa Rica, por la Patria y por mis proyectos sociales”, Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023

-¿Se ve como Miss Universo?

–Sí. Yo sí me veo (como Miss Universo) porque nunca voy a una competencia pensando en que no voy ganar. Mejor no voy. Tengo que visualizarme como Miss Universo. Los días que estuve en Nueva York, iba caminando por las calles y la Miss Universo (de este año) puede que se quede viviendo la mitad del tiempo en Nueva York y la mitad en Tailandia. Eso es lo que se escucha. Yo caminaba pensando en que tengo que visualizar. El poder de la mente es importante.

“Siempre he atraído todo a mi vida con mucho trabajo, pero también mentalizando demasiado. Voy pensando en que lo puedo lograr por mi vida, por mis metas, por el país y por hacer historia de que sea la primera vez que una Miss Costa Rica gana Miss Universo. Creo que sí es posible.

“Hay muchas cosas que influyen detrás de una coronación y eso es muy claro para mí, pero igualmente quiero ir muy positiva pensando en que lo puedo lograr porque ni siquiera el cielo es el límite. Sino la propia mente de uno. Si la mente no me limita, nada más lo puede hacer. Creo en mí, en mis posibilidades y en el apoyo que me está dando el país de que sí lo podemos lograr”.