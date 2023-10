Lisbeth Valverde en Miss Universo: 5 diseñadores internacionales le ofrecieron vestido de gala

Las últimas dos semanas, Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde Brenes, ha estado de viaje. A poco más de un mes del Miss Universo, la representante tica se está preparando y afinando detalles para “representar de la mejor manera a su país” en el concurso más importante del mundo.

Hace varios días, Valverde estuvo en Bogotá, Colombia. Lo que más trascendió fue que ella estaba recibiendo clases de pasarela y que incluso acudió a un connotado salón de belleza en el que le hicieron su maquillaje ideal, sin embargo, la visita al país cafetero tenía un propósito principal.

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, compartió fotografías que mostraron cómo se ve el maquillaje que le hicieron en Colombia, el cual toma en cuenta sus tonos de cabello y piel. Ella viajará a Miss Universo el 3 de noviembre. (Instagram)

Según comentó Gabriela Alfaro, directora de Miss Costa Rica, Lisbeth fue a reunirse con un reconocido diseñador, quien le ofreció hacerle su vestido de gala. Lea más adelante en esta nota los detalles que la reina cuenta alrededor de este tema y otras vivencias.

“Lisbeth Valverde tuvo más de cinco ofertas mundiales para hacerle su vestido de gala y de la preliminar, ambos sin costo alguno. Prefiero omitir nombres, pero sí te digo que se decidió por Colombia. El diseñador la recibió en su casa”, comentó Alfaro.

La directora del certamen, cuya franquicia tiene Televisora de Costa Rica, añadió que fue el diseñador quien puso a Lisbeth en contacto con el preparador Fabián Chacón, quien la instruyó en temas de pasarela.

Alfaro destacó que, en Costa Rica, Lisbeth está teniendo acompañamiento de todos los patrocinadores del certamen, quienes la apoyaron con el cambio de su cabello (que ahora está más claro), con su sonrisa, con clases de oratoria en inglés, con la evolución de su contenido en redes sociales, con un apartamento en San José, con alimentación diaria, con su guardarropa, entre otros detalles.

Esta semana, justamente, Lisbeth Valverde salió hacia Estados Unidos. Miss Costa Rica viaja con la dueña de la boutique Kenana Fashion, quien la está acompañando a elegir la mayoría de atuendos que llevará a Miss Universo, concurso que se realizará el 18 de noviembre en El Salvador. La tica viajará el día 3.

Sobre el trabajo que ha estado realizando Miss Costa Rica, la directora del certamen destacó que es una mujer que sabe lo que quiere y a lo que va.

“Es muy juiciosa en su toma de decisiones. Creo que quien vaya a un concurso tiene que asesorarse, recibir consejos, pero al final en la pasarela y el concurso es ella quien va a estar. Está muy enfocada en lo que quiere. Se prepara día y noche. Ni siquiera ha tenido tiempo de ir a recoger su carro (el que ganó al coronarse)”, aseguró Alfaro, quien acompañará a la tica en la final de Miss Universo.

Lisbeth Valverde representará a Costa Rica en Miss Universo, el 18 de noviembre. El certamen se realizará en El Salvador. (JOHN DURAN)

Lisbeth Valverde habla de su vestido de gala y de sus viajes de preparación

Desde California, Estados Unidos, Lisbeth Valverde conversó con La Nación para hablar de sus experiencias de los últimos días de cara a su participación en Miss Universo. La profesora de enseñanza especial, comentó que durante la visita a Bogotá recibió clases de oratoria, expresión corporal y de modelaje.

También cuenta que le realizaron un peinado y maquillaje para encontrar el adecuado para sus ojos, y que vaya con las tonalidades de su piel y cabello. No obstante, Lisbeth detalló el motivo más relevante de ese viaje.

“Una de las razones más importantes de la visita fue ir a conversar con Fernando Marín, un diseñador colombiano que ha tenido la oportunidad de vestir a otras reinas de belleza, tanto de Costa Rica como de otras partes del mundo, para Miss Universo y otros certámenes de belleza. Así que también fui a conversar con él para ver todos los detalles de mi vestido de gala, que todavía es secreto”, dijo.

Si bien no puede revelar detalles, Lisbeth comentó que la pieza que utilizará para el desfile de vestido de gala es un diseño que la representa a ella y, sobre todo, a Costa Rica.

“Para mí era muy importante que el vestido de gala tuviera un significado, entonces Fernando Marín es el encargado de hacer esa obra de arte. Él me ayudó muchísimo allá”, detalló la reina, de 28 años.

Durante su estancia en Colombia, Lisbeth resalta la agradable experiencia de visitar un colegio, en el que dice la recibieron muy bien. Incluso fue jurado en un festival de talentos.

“Fue una oportunidad linda para conocerlos y entregarse al pueblo, aunque este no sea Costa Rica. Una reina de belleza ahora es parte del mundo. Me gustó el intercambio cultural. Regresé contenta”.

Lisbeth retornó a Costa Rica y poco después tomó otro avión. Parte de los detalles que le falta preparar antes de su viaje a El Salvador, tiene que ver con los atuendos casuales y accesorios que utilizará en los desayunos y almuerzos.

“Se me dio la oportunidad de venir a California y Nueva York para buscar algunas piezas indicadas que me están haciendo falta en mi vestimenta y que van de acuerdo a mis gustos, la temperatura de El Salvador y el concepto que queremos manejar”.

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, se prepara día y noche para representar 'de la mejor manera' a Costa Rica en Miss Universo. (JOHN DURAN)

Durante el viaje, Lisbeth también aprovecha para crear contenido y hacerse fotografías para compartir en redes sociales.

“Ahora que estoy recibiendo tanto apoyo en general, de Costa Rica y páginas internacionales, me gusta mantenerlos al tanto de lo que estoy haciendo en redes sociales, todo ese contenido que haga es de mucha ayuda. Recibo muy buenos comentarios y apoyo que me mantienen muy motivada en este proceso que es bastante cansado. Tengo ganas de llegar a Nueva York, porque sé que ahí vamos a crear contenido muy bonito”.

Lisbeth recalcó lo agradecida y contenta que se siente por ese apoyo, en el que también misólogos de diferentes partes del mundo, hacen videos vaticinando que ella clasificará en el top de Miss Universo.

“Esto me llena el corazón. Mi trabajo es de todos los días. Ahora queda seguirme preparando y poner en práctica lo que aprendí en Colombia y lo que he aprendido de profesores en Costa Rica. Detrás de una reina de belleza hay un equipo gigantesco”, comentó.

Lisbeth Valverde reiteró su gratitud con la directora del certamen, la organización y Teletica por hacerla sentirse tan apoyada y cómoda.

“He tenido la oportunidad de expresarme y decir qué me gusta. Doña Gabriela me ha dado esa oportunidad de decirle que quería ir a Colombia, que salió esta oportunidad, que hay preparadores que me quieren apoyar. Me siento muy contenta porque he tenido el apoyo total de doña Gaby y su equipo de trabajo para hacer este sueño realidad, que será representar a Costa Rica de la mejor manera posible en Miss Universo”.