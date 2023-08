Candidata de Miss Costa Rica: ‘El dinero nunca me limitó. Vendía empanadas y rifas para concursar’

“Crecí en una familia con muchas limitaciones económicas, pero en la que hubo suficiente amor y muchas ganas de salir adelante. Recuerdo a mi mamá hasta tener cuatro trabajos para que nunca nos hiciera falta nada”, contó Lisbeth Valverde Brenes, candidata de Miss Costa Rica, y quien tiene muy presente su pasado para agradecer su vida de hoy.

Candidata de Miss Costa Rica: 'Crecí en una familia de escasos recursos'

La participante, de 28 años, asegura que la mujer que es en la actualidad se formó gracias a las palabras de su madre, Margoth Brenes, quien siempre le inculcó que no podía permitir que la situación económica familiar la limitara.

“El hecho de crecer con una situación económica compleja me inspiró más en la vida. Ver a mi mamá trabajar tanto me dio un ejemplo a seguir. Siempre me dijo: ‘la economía es algo momentáneo, siempre hay puertas”, comentó la menor de cuatro hermanos.

Lisbeth es profesora de educación especial. Ella destaca que pudo estudiar, desde la escuela hasta la universidad, gracias a becas. La originaria de San Vito, en la zona Sur de Costa Rica, creció en San Ramón, sitio al que su familia se movió en busca de oportunidades. Actualmente, es vecina de Uvita.

Valverde se interesó en los concursos de belleza a sus 16 años. Ha estado en 10, entre nacionales e internacionales, y ha ganado tres coronas: Miss Centroamérica, Reina Panamericana y Miss Costa Maya internacional.

Lisbeth Valverde se formó como profesora de educación especial. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Ser parte de un certamen de belleza requiere preparación y cubrir diferentes gastos relacionados con indumentaria, viajes, entre otros. La candidata de Miss Costa Rica recuerda que aunque en su hogar no había recursos, su madre le enseñó que había que luchar por los sueños.

En el proceso, Lisbeth tenía que tocar puertas buscando patrocinadores, o bien haciendo ventas para ganar dinero.

“Me quité muchos miedos. Mi mamá me dijo que no tenía que avergonzarme. Tener una situación económica difícil me hizo fuerte. Sé que hay mujeres que se van a identificar con mi historia. Los límites los ponemos nosotros y no una situación. Vendía empanadas y rifas para ir a concursar a los certámenes”, confió Lisbeth.

La educadora agregó: “Mi madre me enseñó a vivir con intención y por eso quiero compartir un mensaje”.

Vivir con intención Copiado!

En unas de sus tantas idas al exterior, Lisbeth Valverde conoció a su novio, el estadounidense Travis Cones. Juntos tienen una agencia de viajes, aunque esa no es la única labor de la mujer, quien además tiene un emprendimiento en el que vende trajes de baño.

En cuanto a proyectos sociales, la candidata creó la fundación Manos Unidas, donde brinda apoyo para que personas “desarrollen habilidades para la vida”.

Esta iniciativa nació durante la pandemia, como no tenía trabajo como educadora, empezó a apoyar a las personas que habitaban en un hogar de Pérez Zeledón. Su propósito es promover la inclusión.

Mientras se realiza la competencia, Lisbeth alquiló un apartamento en San José y, para continuar con su misión, dice que empezó a ayudar en una fundación en la que atienden a personas adultas mayores con discapacidad.

En caso de llegar a coronarse como Miss Costa Rica, Lisbeth continuaría con su proyecto Manos Unidas y apoyaría a las personas con discapacidad.

Lisbeth Valverde, de 28 años, sueña con convertirse en Miss Costa Rica para poder dar un mensaje sobre la importancia de ayudar a las demás personas. Foto: Arnoldo Robert

“Estudié mi profesión porque cuando estaba en el colegio pasaba por una escuela de educación especial y cada día los estudiantes me abrazaban y me expresaban su afecto. Empecé a sentir cariño, y cuando me preguntaron en una feria universitaria que cómo me visualizaba, pensé en que quería hacer algo que impactara la vida de otras personas”.

Asimismo, tiene interés de usar la plataforma de Miss Costa Rica para alzar la voz “por esas mujeres a las que la sociedad ha vulnerabilizado”.

La emprendedora cuenta que también le interesa ayudar a los animales. En Uvita apoya un refugio de vida silvestre, en el que dice que rescatan, rehabilitan y liberan especies que han sufrido accidentes. Ella se encarga de la educación ambiental. Asiste a escuelas y colegios y le enseña a la niñez y a los adolescentes a cómo actuar en casos de emergencia.

Luego de concursar en 10 certámenes, finalmente Lisbeth Valverde participará en la final de Miss Costa Rica. Foto: Arnoldo Robert

Soñar con una corona Copiado!

Lisbeth tiene muy claro cuál es su propósito si llega a convertirse en Miss Costa Rica.

“Sueño con esto porque tendría la plataforma para compartir un mensaje no solo con el país, sino con mundo de la importancia de ayudar a los jóvenes, a las personas con discapacidad y también a la ecología. Quiero dar un mensaje de lo importante que es vivir con intención”.

Este miércoles 16 de agosto, Lisbeth Valverde Brenes competirá con otras ocho mujeres para ganar la corona de Miss Costa Rica. La ganadora del certamen representará al país en Miss Universo, el próximo 18 de noviembre. El concurso de belleza más importante del orbe se realizará en El Salvador.

