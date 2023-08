Lisbeth Valverde es Miss Costa Rica 2023: ganó en la edición más inclusiva de la historia

Lisbeth Valverde Brenes, de 28 años, es Miss Costa Rica 2023. La nueva reina ganó la competencia más inclusiva de los últimos tiempos, en la que pudo participar una joven madre y en la que el requisito de estatura fue más flexible.

Valverde fue coronada, la noche de este 16 de agosto, luego de haberse preparado desde sus 16 años en concursos de belleza: antes de Miss Costa Rica participó en una decena de certámenes.

“Siento demasiado agradecimiento. No me he cansado ni un solo día de luchar. Vengo de una familia de escasos recursos. Pensé que por mi situación económica nunca lo iba a lograr”, dijo tras ser coronada, destacando que espera ser un ejemplo para las personas jóvenes que tienen sueños.

La primera finalista fue Natalia González y la segunda fue Yoselyn Porras: ella hizo historia en ser la primera mujer casada y con una hija en participar en Miss Costa Rica.

Lisbeth Valverde ganó Miss Costa Rica 2023. La vecina de Uvita, de la zona Sur, sumó experiencia en 10 concursos de belleza nacionales e internacionales. (Jose Cordero)

Entre los premios que recibió la ganadora, están la corona de plata con cristales azules de Swarovski que representa las olas del mar. La joya es obra del diseñador y orfebre George Bakkar. Además, recibirá un automóvil del año y ¢3 millones en efectivo. Una colección de zapatos, vestidos de noche, cuidado odontológico y dermatológico, entre otros, son parte de lo que recibirá.

Lisbeth representará a Costa Rica en Miss Universo el próximo 18 de noviembre. El certamen de belleza más importante del mundo se realizará en El Salvador.

Las candidatas de Miss Costa Rica 2023 cuando inició la final del certamen. (Jose Cordero)

Llegó el día Copiado!

“Un minuto, venimos”, dice el equipo de producción. En solo 60 segundos inicia la noche por la que las nueve candidatas de Miss Costa Rica 2023 trabajaron por tres meses y que anhelaron por años, en algunos casos desde la infancia.

La gran final estaba a poco de empezar y ellas, inhalando y exhalando, persignándose para encomendarse a Dios o solamente sonriendo. Experimentan un cóctel de emociones que quizá, ni siquiera por sí mismas, podían descifrar. Llegó el gran momento. Su noche.

Las pantallas que rodearon el escenario empezaron a proyectar un bosque en el que la flora y fauna hacía parecer que las candidatas eran hadas. Las aspirantes hicieron una coreografía al ritmo del tema Silk City.

Pulidas pasarelas, pasos seguros y sonrisas amplias fueron los infaltables en la presentación personal de Yoselyn Porras, Francella Mena, Natalia González, Fariany Gutiérrez, Alejandra González, Deykel Palmer, Catalina Murillo, Fabiola Calvo y Lisbeth Valverde.

Las chicas aparecieron vistiendo un set de falda y croptop de color oscuro que destellaba con las luces del Estudio Marco Picado, recinto en el que se realizó la final que fue conducida por los presentadores Johanna Solano (Miss Costa Rica 2011) y Walter Campos.

Luego de su aparición inicial en el escenario, las candidatas regresaron para realizar una de las primeras y más decisivas pruebas de la noche: contestarían las preguntas de los jueces en la prueba de personalidad. En la edición número 49 de Miss Costa Rica, el jurado encargado de elegir a la reina estuvo integrado por Miss Francia 1993, Véronique de la Cruz; el cantante Rodolfo González y la experta en mercadeo, Diana Bonell.

Deykel Palmer, Francella Mena, Yoselyn Porras y Lisbeth Valverde durante la prueba de personalidad. (Jose Cordero)

Fabiola Calvo respondió en torno a lo que la motivó a crear una fundación enfocada en la promoción de la salud; Natalia González habló sobre la importancia de que la población aprenda el lenguaje de señas costarricense (Lesco), puesto que es su iniciativa, inspirada en que sus tíos abuelos son personas sordas.

Alejandra González se refirió a lo complejo de emprender siendo una mujer joven; la candidata Fariany Gutiérrez resaltó las razones por las que las personas deberían de visitar y valorar su provincia Limón.

Catalina Murillo empoderó a través de sus palabras a aquellas personas que, así como ella, sufrieron bullying.

En la segunda etapa de las preguntas y respuestas se dio espacio “a las primeras veces” en el concurso: la candidata Francella Mena, quien puede participar gracias a que se flexiblizaron los requisitos de estatura, resaltó la relevancia de que, más allá de un tamaño o características físicas, el valor de los seres humanos está en su interior. Ella mide 1.55 m., cuando lo que históricamente se ha estilado en los certámenes es una altura mínima de 1.70 m.

Asimismo, Yoselyn Porras, la primera mujer en la historia de Miss Costa Rica que concursa siendo mamá y esposa, alzó la voz para recordar que los límites solamente están en la mente.

Las candidatas lucieron trajes de baño con estampados naturales, los cuales combinaron con zapatos rosa Barbie del diseñador Daniel del Barco. (Jose Cordero)

Las participantes Deykel Palmer y Lisbeth Valverde también tuvieron su momento. Palmer, la candidata más joven de la competencia y además la única mujer afrocostarricense, contó cómo a través de la pintura manifiesta su feminidad y activismo.

Por su parte, Lisbeth Valverde expresó lo que ha aprendido como profesora de educación especial. Ella obtuvo el primer lugar de esta prueba.

Tras este desafío, las chicas realizaron una enérgica coreografía usando trajes de baño. Posteriormente, cada una hizo su pasarela con esta pieza, la cual tenía un estampado en blanco y verde que combinaba con la salida que llevaban puesta y con la que jugueteaban. Lisbeth Valverde volvió a ocupar el primer lugar de la tabla de posiciones luego del desfile en bikini.

Una pausa después llegó uno de los momentos trascendentales de la velada: el desfile en traje de noche. Cada participante se lució con su pasarela y con el vestido de gala. Los brillos, las plumas y colores pasteles y metálicos predominaron, así cómo la deslumbrante seguridad de cada aspirante. Valverde volvió a ocupar el primer lugar.

En el desfile de los trajes de noche, los brillos y variedad de colores se impusieron en los vestidos de gala utilizados por las candidatas. (Jose Cordero)

Cuando en camerinos las candidatas se preparaban para conocer a las cinco finalistas, en escena el grupo Malpaís deleitó al público en el estudio y a los televidentes. En unos 15 minutos se conocería a la nueva Miss Costa Rica. Antes, en la final, se dio uno de los momentos más emotivos y fue el desfile de la reina saliente.

Fernanda Rodríguez presentó un sentido discurso, reutilizando el vestido que llevó en la preliminar de Miss Universo. En ese certamen, ella había alzado la voz contra la moda rápida y la contaminación que causa en el mundo.

Minutos después, se conocieron las cinco finalistas: Lisbeth Valverde, Yoselyn Porras, Natalia González, Fabiola Calvo y Catalina Murillo.

De inmediato, llamaron al top 3: Lisbeth, Natalia y Yoselyn... siendo la de cabello rubio quien finalmente se colocó la corona.