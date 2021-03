“La verdad es que el mundo de la disquera es muy difícil -al menos para mí-, fue un proceso muy complicado, principalmente por la vida privada y decidí con mi mánager en ese momento que no quería más de eso. A mí la fama me causó mucha controversia, yo estaba muy joven y no entendía y empezaron a levantarme falsos, la prensa inventaba cosas sobre mí, yo no sé cómo explicarlo... tal vez no tenía la madurez o no lo comprendí y no me gustó esa parte.