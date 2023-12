Juanes asombra gratamente a una pareja que arrendó su residencia a través de Airbnb

El cantante colombiano Juanes compartió a través de sus redes sociales la inesperada experiencia que proporcionó a una pareja que alquiló su residencia en Medellín por una noche mediante la plataforma de Airbnb.

En el material audiovisual compartido, Juanes documentó la sorpresa que preparó para los ocupantes, ofreciéndoles una velada única en la que no solo les entonó canciones, sino que también ejecutó su guitarra y autografió un póster con su semblante.

“Feliz de haber abierto las puertas de mi casa por una noche exclusiva con @airbnb para estos huéspedes tan especiales. Fue mágico compartir mi vida cotidiana con ustedes”, expresó el artista en su publicación.

Aunque el intérprete de Camisa Negra manifestó su alegría por permitir el acceso de estos dos seguidores a su morada, puntualizó que su residencia no está permanentemente disponible en la plataforma, sino que esta acción fue realizada de manera temporal en el contexto de una colaboración con la marca.

En su interacción con la pareja, Juanes agradeció su hospitalidad y recibió como obsequio un cuadro bordado por habitantes de la Comuna 13 en Medellín.

“Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa”, expresó la pareja al saludar a Juanes, a lo que el artista respondió: “Me pareció súper cool. La verdad cuando me contaron de Airbnb la idea de hacer esto me pareció como chévere, me pareció diferente”.

Con respecto a su hogar, Juanes compartió que este es testigo del nacimiento de algunas de sus creaciones musicales, incluyendo su álbum La vida es un ratico.

Juanes arrendó su residencia en Colombia a una pareja como parte de una colaboración con Airbnb.

